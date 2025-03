Opozicija za oblikovanje prehodne vlade, ki jo Vučić označuje za prevarantsko

Grdo sprenevedanje, sramota za Slovenijo ali konstruktiven pogovor med srbskim predsednikom Vučićem in evropsko komisarko Marto Kos? Ostre kritike na račun srečanja na dan, ko je notranji minister Srbije pompozno predstavljal zvočni top, ki jih Srbija zdaj vendarle ima. Prah se ne poleže, Marta Kos molči, šefica Evropske komisije pa se kljub pozivom in kritikam evropskih poslancev v torek vendarle bo sestala z Vučičem. Kakšno sporočilo s tem daje Evropa, ko gre za ene najbolj množičnih protestov v zgodovini Srbije, ki opozarjajo na korupcijo in kršitve človekovih pravic? Srbska opozicija je medtem uradno zahtevala oblikovanje prehodne vlade. Stranke so jo poimenovale "Vlada ljudskega zaupanja."