Vučić: Ukrajina in država EU širita lažne informacije o bombah na srbskih letalih

Srbija, ki je skoraj v celoti odvisna od ruskega plina in nafte, nasprotuje sankcijam proti Kremlju in ima še naprej vzpostavljene redne letalske povezave z Moskvo. V pogovoru za srbsko, provladno televizijo Pink je srbski predsednik dejal, da Srbija to počne "iz principa". "Letalske povezave ohranjamo iz principa, saj želimo pokazati, da smo svobodna država in sami sprejemamo odločitve," je dejal Vučić, ki bo nocoj v Sloveniji na delovnem obisku.

Srbski predsednik je še dejal, da je v nedeljo za letalo Air Serbia, ko je bilo nad Slovaško, prav tako prišlo sporočilo o bombi na letalu, a je pilot nadaljeval polet "ker je vedel, da gre za lažno sporočilo".

Srbija, ki ni uvedla sankcij proti Rusiji, je glasovala za resolucijo Združenih narodov, s katero so obsodili rusko invazijo na Ukrajino, ter za izključitev Rusije iz Sveta ZN za človekove pravice.