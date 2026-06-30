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Vučić uvaja 'kratko obvezno služenje'

Beograd, 30. 06. 2026 07.02 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
N.Š.
Aleksander Vučić se je v Beogradu sestal s predsednikom DZ Zoranom Stevanovićem

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je napovedal, da bo Srbija marca 2027 začela ponovno uvajati obvezno služenje vojaškega roka. Kot je dejal med ogledom vojaške opreme na letalski bazi Batajnica pri Beogradu, bo vojaški rok "zelo kratek" in bo po njegovih besedah okrepil obrambne zmogljivosti države.

"Pred tem bodo stekli birokratski postopki, marca pa začnemo z zelo kratkim služenjem vojaškega roka. To bo dodatno okrepilo naše obrambne zmogljivosti," je dejal Vučić.

Srbski predsednik je že v začetku leta napovedal, da bi lahko obvezni vojaški rok uvedli decembra 2026 ali marca 2027. Takrat je pojasnil, da naj bi trajal 75 dni.

O dokončni uvedbi bo odločal parlament

Napoved sama še ne pomeni, da je vojaški rok dokončno uveden. Za njegovo vrnitev mora srbski parlament sprejeti ustrezno zakonodajo.

O ponovni uvedbi obveznega služenja vojaškega roka predstavniki oblasti govorijo že več let. Pobuda je konkretnejšo obliko dobila januarja 2024, ko je generalštab srbske vojske predsedniku države predlagal ponovno uvedbo naborništva.

Vučić je septembra istega leta podpisal soglasje za vrnitev obveznega vojaškega roka, zakonodajni postopek pa še ni zaključen.

Srbija je obvezno služenje vojaškega roka ukinila leta 2011, ko je začela veljati odločitev parlamenta o prekinitvi naborniškega sistema. Od takrat vojsko sestavljajo poklicni vojaki in častniki, služenje pa je mogoče le na prostovoljni osnovi.

Srbija sicer v potezi ni edinstvena. Razprave o ponovni uvedbi obveznega vojaškega roka so se v Evropi okrepile predvsem zaradi spremenjenih varnostnih razmer po ruski invaziji na Ukrajino.

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