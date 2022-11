Vučić: V Bruslju nismo dosegli dogovora o registrskih tablicah na Kosovu

"Pred nami so neprespane noči, veliko težkih dni ," je dejal. Znova je zagotovil Srbom na Kosovu, da Beograd ostaja na njihovi strani in da jih bo branil.

Borrell je Vučića in Albina Kurtija povabil v Bruselj na nujne pogovore v okviru dialoga Beograda in Prištine, ki ga vodi EU, zaradi zaostrovanja razmer na severu Kosova zaradi tablic in posledičnega odhoda kosovskih Srbov iz kosovskih institucij.

Vučić in Kurti sta se najprej dopoldne ločeno sestala z Borrellom in posebnim odposlancem EU za dialog med Beogradom in Prištino Miroslavom Lajčakom, po 9. uri pa so se sestali vsi skupaj. Okoli 14. ure so srbski mediji poročali, da se je skupen sestanek končal in da so se predstavniki EU znova sestali s kosovsko delegacijo.

Borrell je sestanek sklical po tem, ko je Priština v okviru procesa zamenjave tablic s kosovskimi napovedala, da bo v torek začela izrekati globe v višini 150 evrov tistim, ki na vozilih ne bodo imeli kosovskih tablic. Pred tem ni pristala na poziv mednarodne skupnosti, naj ukrep preloži za deset mesecev. Globe naj bi obračunavali do 21. januarja 2023. Po podatkih kosovske policije so od 1. novembra voznikom izrekli okoli 1740 opozoril, da morajo tablice zamenjati.

Vučić in Kurti sta se v okviru dialoga nazadnje sestala 18. avgusta, ko so se dogovorili za mesečne sestanke s ciljem sprotnega reševanja problemov in preprečevanja morebitnega naraščanja napetosti.