Vučić v novi vladi zamenjal 12 ministrov

"Trudili smo se sestaviti vlado, ki bo preživela to in morda naslednjo zimo in to je to. Potem bo prišlo do temeljitih sprememb od vrha vlade naprej," je po poročanju srbskega portala televizije N1 v nedeljo dejal predsednik Aleksandar Vučić.

Vučić je poleg imen kandidatov za ministre na Glavnem odboru stranke dejal, da so pred Srbijo veliki izzivi, kot izziv številka ena pa je izpostavil Kosovo in Metohijo ter izpostavil, da bo morala celotna vlada imeti enotno politiko. Poudaril je, da Srbija sedi na srbskem stolu in misli na vse državljane Srbije. Kot prednostne naloge nove vlade je izpostavil mir, stabilnost, izzive glede kosovskega vprašanja in to, da se iz vrtinca geopolitičnih delitev izvijejo s čim manj posledicami.

"Prvič izbiramo vlado, ko vemo, da imamo v okolju vojno stanje, ko je jasno, da se vojna ne bo hitro končala. In v teh razmerah smo se trudili po najboljših močeh ustvariti vlado, ki bo prezimila to zimo in morda naslednjo zimo," je pojasnil Vučić.