Vučić: V Srbiji ne bo ruske vojaške baze

Potem ko je ruski ambasador v Srbiji dejal, da nameravajo Rusi na srbskem območju vzpostaviti vojaško bazo, in je Vučić ta predvidevanja zavrnil, so se v javnosti pojavile analize njegovega odziva. Ruski analitiki ocenjujejo, da je srbski predsednik nejasen, Vučić pa medtem pravi, da ga nihče ne more prisiliti v to, da bi Srbija izgubila vojaško neopredeljenost.

Ruski ambasador v Srbiji Aleksandr Botsan-Karčenko je javnost razburil z izjavo o tem, da bodo Rusi v Srbiji vzpostavili vojaško bazo. "Vzpostavitev ruske vojaške baze na srbskem ozemlju bi bila v našem interesu. Kljub temu je vzpostavitev vojaške baze v Srbiji samostojna in suverena odločitev vsake posamezne države," je dejal. Njegova izjava je v Srbiji dvignila veliko prahu. Srbski analitiki so Rusiji očitali, da s širjenjem informacij o ruski vojaški bazi namerno spodkopava interese Srbije v času, ko je ta že tako pod drobnogledom Zahoda, poroča srbski časnik Danas.rs.

icon-expand Srbski predsednik Aleksandar Vučić pravi, da za čas njegovega vladanja Srbija ne bo izgubila vojaške neopredeljenosti. FOTO: Aljoša Kravanja

Ugibanja o tem, ali bodo v Nišu srbsko-ruski humanitarni center res preuredili v rusko vojaško bazo, je srbski predsednik Aleksandar Vučić zavrnil. "Srbija ne potrebuje vojaških oporišč. Branili bomo svojo državo in narod, samovoljno gradil želena zavezništva, pri čemer se ne bomo sramovali dobrih odnosov z Rusijo, Ameriko in Kitajsko. Nihče me ne bo prisilil, da bi na našem ozemlju vzpostavili tujo vojaško bazo. Poskrbeli bomo zase," se je Vučić odzval na besede ruskega ambasadorja, poroča časnik b92.

icon-expand Rusko-srbski humanitarni center s sedežem v Nišu je bil ustanovljen leta 2012. Od ustanovitve naprej se pojavljajo različna ugibanja o "resničnem delovanju centra", med drugim se je pojavil tudi sum o tem, da je center krinka za delovanje ruske obveščevalne službe. Oblasti obeh strani so vse sume zavrnile. Poslanci evropskega parlamenta pa so ob pričetku vojne v Ukrajini pozvali srbske oblasti, naj bodo bolj transparentne pri poročanju o delovanju humanitarnega centra. FOTO: AP

Čeprav je Vučić zanikal vzpostavitev kakršnekoli vojaške baze, pa v svoji izjavi ni posebej izpostavil Rusije, zaradi česar je javnost njegovo izjavo dojela kot precej zadržano. Neopredeljenost srbskemu predsedniku očita tudi ruski časopis Komersant, v katerem so objavili analizo Vučićeve izjave. Po eni strani naj bi se srbski predsednik oddaljeval od naklonjenosti do ruske vojaške baze, po drugi strani pa naj bi se s svojim nejasnim odzivom želel izogniti kvarjenju odnosov z Moskvo. Ruski mediji previdne izjave predsednika povezujejo tudi z nedavnim okrepljenim vojaškim sodelovanjem med Srbijo in ZDA, predvsem v vojaški bazi Jug pri Bujanovcu, na jugu države.