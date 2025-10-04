Svetli način
Tujina

Vučić: Vsi na svetu se pripravljajo na vojno

Beograd, 04. 10. 2025 16.37 | Posodobljeno pred 1 uro

K.H.
Srbski predsednik Vučić je na svečanem odprtju nove hitre železniške proge podal precej zloveščo izjavo. Dejal je namreč, da se "vsi na svetu pripravljajo na vojno".

Aleksandar Vučić na vlaku
Aleksandar Vučić na vlaku FOTO: Profimedia

"Na svetu bo vse težje. Tudi tukaj bo težje, ker ljudje morajo vedeti, da se vsi pripravljajo na vojno. In če se pripravljajo na vojno, to pomeni, da ta tudi bo. Povem vam, da bo," je dejal Aleksandar Vučić, predsednik Srbije. 

Kot je dodal, se svet pripravlja "samo za to in za nič drugega". "Ne zanimajo jih pogovori in pogajanja. Kopajo svoje jarke in čakajo na začetek, vedo pa, da vojna vsekakor prihaja. Čakajo in se pripravljajo," je po poročanju srbskega Telegrafa zatrdil Vučić.

Zlovešče izjave je Vučić podal v petek med svečanim odprtjem nove hitre železniške proge med Beogradom in Subotico, ki je del strateškega projekta železniške povezave med Beogradom in Budimpešto. 

