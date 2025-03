Vučić za veleposlanika v Sloveniji imenoval Iva Vojvodića

Ivo Vojvodić je karierni diplomat in trenutno opravlja funkcijo prvega svetovalca na srbskem veleposlaništvu v Berlinu. V preteklosti je bil tudi sekretar na veleposlaništvu v Oslu.

Srbija je Vojvodića za veleposlanika v Ljubljani predlagala v začetku leta oziroma več kot eno leto po zavrnitvi agremaja pripadniku Vučićevega režima Zoranu Đorđeviću, je januarja poročalo Delo. Slovenija naj bi podelitev agremaja Đorđeviću, za katerega je Srbija uradno zaprosila avgusta 2023, zavrnila zaradi pomislekov v varnostno-obveščevalnih krogih. Naposled so v Vučićevih krogih popustili, se odpovedali kandidaturi Đorđevića za veleposlanika in Sloveniji preldgali Vojvodića.

Predsednik Aleksandar Vučić je z ukazi, ki jih je podpisal 20. marca, za izredne in pooblaščene veleposlanike poleg Vojvodića imenoval še Milana Ravića v Bolgariji, Davorja Trkuljo v Etiopiji in Dragana Šutanovca v ZDA. Šutanovac je bil med letoma 2007 in 2012 obrambni minister, prihaja pa iz proevropsko usmerjene Demokratske stranke, ki jo je več let tudi vodil.

Veleposlaniško mesto na Hrvaškem medtem zapušča Jelena Milić. Razlogov za njen odpoklic srbske oblasti niso navedle.

Ukazi so bili objavljeni danes v uradnem listu, veljati pa bodo začeli v sredo.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Slovenije v Srbiji februarja imenovala Slobodana Šešuma. Dosedanji veleposlanik v Beogradu Damjan Bergant je položaj nastopil junija 2020. Vlada mu je štiriletni mandat nato podaljšala zaradi zapletov pri imenovanju srbskega veleposlanika v Ljubljani.