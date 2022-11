Vučić zaradi napetosti na Kosovu odpovedal udeležbo na podnebnem vrhu

Do Vučićeve odločitve je prišlo dan po tem, ko je glavni direktor kosovske policije na priporočilo inšpektorata kosovske policije v četrtek suspendiral Đurića zaradi neizvrševanja zakonskih pooblastil in neizvrševanja uradnih odločitev.

Napetosti med Beogradom in Prištino so se znova okrepile, ko se je v noči s ponedeljka na torek iztekel rok, ki ga je kosovska vlada določila za uresničitev odločitve o zamenjavi srbskih registrskih tablic, ki jih uporabljajo Srbi na Kosovu, za kosovske registrske tablice.

Napetosti med Prištino in Beogradom so bile tudi tema pogovorov na četrtkovem vrhu Berlinskega procesa, ki je potekal v nemški prestolnici.

Srbska premierka Ana Brnabić po pogovorih na vrhu ni bila optimistična, ker, kot je dejala, EU dopušča nespoštovanje že dogovorjenih in podpisanih sporazumov v okviru dialoga, medtem ko od njih zahteva, da priznavajo in sklepajo nove sporazume.

Pojasnila je, da sta se Lajčak in visoki predstavnik EU Josep Borrell v pogovoru strinjala z njo, da bi morale obstajati statusno nevtralne registrske tablice, ki jih je ukinil kosovski premier Albin Kurti, da pa glede tega ne moreta storiti ničesar.

Iz EU so medtem za srbsko televizijo N1 potrdili, da so prejeli odgovor Srbije in Kosova glede predloga normalizacije odnosov, ki sta ga pripravili Nemčija in Francija, v četrtek pa sta takšno rešitev podprla tudi Borrell in predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.

Odgovor obeh strani sicer še preučujejo, zapisali pa so, naj državi izkoristita zgodovinsko priložnost, presežeta stanje "permanentne krize" in se tako približata vstopu v EU.

Priština sicer ni sprejela predloga Washingtona in Bruslja o odlogu izvajanja ukrepov za 10 mesecev, temveč se je kosovska vlada odločila, da bo rok za menjavo registrskih tablic podaljšala do 21. aprila 2023, ko naj bi bila izrecno dovoljena le raba tablic Republike Kosovo. Do zdaj je svoja vozila preregistriralo le nekaj kosovskih Srbov.