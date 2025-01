Vučić znova gostil Jankovića: 'Odličen pogovor in kosilo z velikim prijateljem'

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Odličen pogovor in kosilo z velikim prijateljem Zoranom Jankovićem, ljubljanskim županom," je ob fotografiji na omrežju Instagram zapisal Vučić. Dodal je, da je vedno vesel, ko se lahko uči od najbolj izkušenih politikov v regiji. "Hvaležen sem Zoranu Jankoviću za pomoč, podporo, znanje in energijo pri tem velikem projektu," je dodal srbski predsednik in pojasnil, da ste se pogovarjala o pripravah na prihajajoči Expo, v sklopu katerega bo Srbija gostila specializirano razstavo.

Expo 2027 je namreč delovni naziv za specializirano razstavo, ki jo priznava Mednarodni urad za razstave (BIE) in bo potekala leta 2027 v Beogradu. Začetek je predviden 15. maja 2027, zaključek pa 15. avgusta 2027. To bo prvič, da bo BIE Expo potekal v jugovzhodni Evropi, prav tako bo to prva svetovna razstava na območju nekdanje Jugoslavije.