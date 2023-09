Vučić na mizo potegnil košarico in našteval, čemu vse bo znižal cene

Domala vsa Evropa je v primežu draginje in Srbija ni izjema. Vlada je s trgovskimi verigami dosegla dogovor o znižanju cen 20 proizvodov: od živil do higienskih pripomočkov ter čistil. "Zaradi laži mnogih, da imamo najvišje cene. Imate kruh, kot osnovni proizvod, ki ima prepričljivo najnižjo ceno v celi Evropi."

Številne obrvi je dvignil slikovit način, ki ga je predsednik izbral za predstavitev novega ukrepa proti draginji. Družbo mu je delala nakupovalna košarica in predstava se je začela. Predsednik je napovedal konkretno znižanje cene pariške salame iz 399 dinarjev (3,41 evra) na 259,99 dinarjev (2,22 evra). "To je jogurt. Redna cena je 164,90 dinarjev (1.41 evra), od srede bo 139,90. (1.19 evra)."

Dobrodošel ukrep za mnoge državljane, ki se z nizkimi dohodki komaj prebijajo iz meseca v mesec. A na družbenih omrežjih je završalo, da gre za teater absurda, groteskno telešop prodajo, kupovanje javnega mnenja pred morebitnimi predčasnimi volitvami, o katerih se v Srbiji vse glasneje govori.

"To so neki špageti, neke testenine. To je sok, če se ne motim. To je detergent za pranje posode, nekakšne domače začimbe. Imamo šampon za dojenčke. To je kava ..."

Da ima vendarle velike prodajalske sposobnosti, so se kljub kislemu nasmešku pošalili mnogi. Vučić še zagotavlja, da bodo državljani lahko kupili dober krompir za 60 dinarjev (0,51 evra).

Za kritike že ima pripravljen odgovor. "Nekaterim se to zdi smešno, meni pa ne, ker je to način, da pokažemo, koliko nam je mar in koliko razumemo ljudi, ki pravijo, da so cene zrasle."

Napovedal je tudi višanje pokojnin in enkratni dodatek za upokojence v višini 170 evrov. Kaj pa odnos do protestov? Proti nasilju so se v petek množično zbrali že 19. zapored. "Ravno prav, vsi se zberite danes, jutri zvečer. Lepo se zberite in demonstrirajte." Danes je namreč v Beogradu napovedana parada ponosa in Vučić je v svojem slogu sporočil, da sam mavrične zastave zagotovo ne bo izobesil.