Burleska: Vučić potuje po Srbiji, se prepira z državljani in trosi obljube

Vučić je že dolgo znan po svojih izjavah, prav tako mu ni tuje prepiranje tako z državljani, novinarji ali voditelji v oddajah. Nedavno je do njega, medtem ko je nagovarjal množico, stopil starejši moški in mu želel pokazati list papirja, na katerem naj bi Vučić nekaj podpisal. Ker ga Vučić ne želi poslušati oziroma mu govori, naj počaka, se moški še bolj razjezi in mu v nekem trenutku reče: J*** ti sunce, predsedniče".

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Na drugem srečanju, v drugem kraju, je do predsednika pristopila starejša gospa in mu rekla, da ni nič pomagal drugi gospe po imenu Miljana. "Jaz JI nisem pomagal?" jo je vprašal Vučić, ona pa mu je zatrdila, da nobene pomoči ni prejela. Nato ji Vučić reče, da je prišla v njegov kabinet in ji je v roke dal denar, "svoj denar". Ženska še vedno trdi, da denarja ni dal. Vučić jo še vpraša ali mu hoče s tem povedati, da on laže in jo vpraša "kje se je naučila tako igrati". Nato ji še reče, naj pride v sredo v njegov kabinet, da bo dal denar še njej. Mnogi v Srbiji sicer opozarjajo, da gre pri Vučićevih izjavah za sporne, celo koruptivne prakse.

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Na nekem drugem mitingu se je ravno tako zapletel v prepir z domačinko, ki mu je rekla naj pazi kaj govori. Ta ji je odvrnil naj ne grozi, ne "predsedniku niti komu drugemu". Na kar mu ona odvrne, da sploh ne grozi ampak išče pomoč ampak je nima kje iskati.

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V drugem kraju ga je starejši moški vprašal kdaj se bo nehalo razlikovati med visoko, srednjo in nizko pokojnino ter bodo vsi dobili enako pomoč. Vučić se je po tem vprašanju obrnil k množici in jim pojasnil: "To je vprašanje mojega očeta. Da bi razumeli kaj me gospod sprašuje: Oče me vsak dan sprašuje zakaj dajem 35.000 dinarjev pomoči tistim, ki imajo manjše penzije in zakaj meni 20.000, ki imam večjo pokojnino?" Vučić je očetu odgovoril, da je to zato, ker ima mnogo višjo pokojnino od drugih in ne bi bilo "fer, da tisto kar ni pokojnina ampak enkratna pomoč države, tebi dam isto kot njemu".

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V Novi Varoši izdajajo hiške za 10.000 dinarjev mesečno, kar je okoli 100 evrov. Prebivalci so nezadovoljni s tem zneskom in so to povedali Vučiću na mitingu. "Imate za posel nimate pa 10.000 dinarjev?" jih je vprašal predsednik. Na kar mu moški odgovoru, da nima. Nato izdajatelju hišic naroči, naj temu človeku da popust, oziroma naj mu ceno kar zniža na pol. Nato vpraša moškega: "Si zadovoljen zdaj?" Mnogi v Srbiji sicer opozarjajo, da gre v nekaterih primerih predsednikovih obljub za sporne in koruptivne prakse. V različnih mestih po državi je namreč obljubil nove ceste, vodovode in šole. V Novi Varoši je denimo obljubil, da bodo uredili od 25 do 30 kilometrov vaških cest, ter dodal, da gre za naložbo v vrednosti od sedem do osem milijonov evrov, poroča Tanjug. Zbranim občanom je sporočil, naj razmislijo, kje je ureditev cest najbolj potrebna. "Dogovorite se – vsi predsedniki krajevnih skupnosti skupaj z županom. Pogovorite se in preučite, kako in na kakšen način bi lahko rešili ta problem. Mi bomo zagotovili denar in organizirali delo. Pomembno nam je, da boste bolj zadovoljni. Takole pa res nima veliko smisla, da vsak pride in zahteva nekaj samo za svojo hišo," je dejal Vučić.

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Do Vučića je v Medveđi pristopil tudi pripadnik romske skupnosti v Srbiji in ga v angleščini vprašal, če lahko govorita o položaju Romov v državi. "Ne znate srbsko?" ga je vprašal Vučić. Mladenič mu odgovori da zna malo, četudi celo življenje živi v Srbiji. Mladenič mu pove, da so drugi ljudje sovražni do Romov, a Vučić odgovarja, da ne verjame. Tudi ko mu mladenič zatrdi, da ga v šoli maltretirajo zaradi romske pripadnosti, Vučić še vedno ni prepričan.

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Na novinarski konferenci je Vučić prijel telefon, poklical ministra za infrastrukturo in ga vprašal: "Povej mi, lepo te prosim, lahko kaj več denarja namenimo cestam v Zahodni Srbiji?" Minister mu nekaj odgovori, predsednik pa ga vpraša: "Torej lahko to rečem ljudem?" Nato ga vpraša še o točnem znesku, da lahko izračuna. Nato se obrne k novinarjem. "Imeli bomo denar, namenili bomo več kot sem pričakoval."