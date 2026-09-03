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Burleska: Vučić potuje po Srbiji, se prepira z državljani in trosi obljube

Beograd, 03. 09. 2026 18.16 pred 1 uro 4 min branja 9

Avtor:
N.V.
Aleksandar Vučić v pogovoru z domačinom

Nedavno je srbski predsednik Aleksandar Vučić potoval po Srbiji in obiskal različne kraje. Srečeval se je z domačini, obiskoval družine, nagovarjal ljudi in jim marsikaj obljubljal. Sicer mnogi v Srbiji opozarjajo, da njegove obljube niso verodostojne in so precej sporne ter koruptivne. Povsod po Srbiji tudi ni šlo po načrtih, v veliko mestih so do njega pristopili nezadovoljni državljani, s katerimi se je srbski predsednik "rade volje" zapletel v prepir.

Vučić je že dolgo znan po svojih izjavah, prav tako mu ni tuje prepiranje tako z državljani, novinarji ali voditelji v oddajah. Nedavno je do njega, medtem ko je nagovarjal množico, stopil starejši moški in mu želel pokazati list papirja, na katerem naj bi Vučić nekaj podpisal.

Ker ga Vučić ne želi poslušati oziroma mu govori, naj počaka, se moški še bolj razjezi in mu v nekem trenutku reče: J*** ti sunce, predsedniče". 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na drugem srečanju, v drugem kraju, je do predsednika pristopila starejša gospa in mu rekla, da ni nič pomagal drugi gospe po imenu Miljana. "Jaz JI nisem pomagal?" jo je vprašal Vučić, ona pa mu je zatrdila, da nobene pomoči ni prejela. Nato ji Vučić reče, da je prišla v njegov kabinet in ji je v roke dal denar, "svoj denar". Ženska še vedno trdi, da denarja ni dal.

Vučić jo še vpraša ali mu hoče s tem povedati, da on laže in jo vpraša "kje se je naučila tako igrati". Nato ji še reče, naj pride v sredo v njegov kabinet, da bo dal denar še njej. 

Mnogi v Srbiji sicer opozarjajo, da gre pri Vučićevih izjavah za sporne, celo koruptivne prakse. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na nekem drugem mitingu se je ravno tako zapletel v prepir z domačinko, ki mu je rekla naj pazi kaj govori. Ta ji je odvrnil naj ne grozi, ne "predsedniku niti komu drugemu". Na kar mu ona odvrne, da sploh ne grozi ampak išče pomoč ampak je nima kje iskati.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V drugem kraju ga je starejši moški vprašal kdaj se bo nehalo razlikovati med visoko, srednjo in nizko pokojnino ter bodo vsi dobili enako pomoč. Vučić se je po tem vprašanju obrnil k množici in jim pojasnil: "To je vprašanje mojega očeta. Da bi razumeli kaj me gospod sprašuje: Oče me vsak dan sprašuje zakaj dajem 35.000 dinarjev pomoči tistim, ki imajo manjše penzije in zakaj meni 20.000, ki imam večjo pokojnino?"

Vučić je očetu odgovoril, da je to zato, ker ima mnogo višjo pokojnino od drugih in ne bi bilo "fer, da tisto kar ni pokojnina ampak enkratna pomoč države, tebi dam isto kot njemu".

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V Novi Varoši izdajajo hiške za 10.000 dinarjev mesečno, kar je okoli 100 evrov. Prebivalci so nezadovoljni s tem zneskom in so to povedali Vučiću na mitingu. "Imate za posel nimate pa 10.000 dinarjev?" jih je vprašal predsednik. Na kar mu moški odgovoru, da nima. Nato izdajatelju hišic naroči, naj temu človeku da popust, oziroma naj mu ceno kar zniža na pol. Nato vpraša moškega: "Si zadovoljen zdaj?"

Mnogi v Srbiji sicer opozarjajo, da gre v nekaterih primerih predsednikovih obljub za sporne in koruptivne prakse. V različnih mestih po državi je namreč obljubil nove ceste, vodovode in šole. V Novi Varoši je denimo obljubil, da bodo uredili od 25 do 30 kilometrov vaških cest, ter dodal, da gre za naložbo v vrednosti od sedem do osem milijonov evrov, poroča Tanjug.

Zbranim občanom je sporočil, naj razmislijo, kje je ureditev cest najbolj potrebna. "Dogovorite se – vsi predsedniki krajevnih skupnosti skupaj z županom. Pogovorite se in preučite, kako in na kakšen način bi lahko rešili ta problem. Mi bomo zagotovili denar in organizirali delo. Pomembno nam je, da boste bolj zadovoljni. Takole pa res nima veliko smisla, da vsak pride in zahteva nekaj samo za svojo hišo," je dejal Vučić.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Do Vučića je v Medveđi pristopil tudi pripadnik romske skupnosti v Srbiji in ga v angleščini vprašal, če lahko govorita o položaju Romov v državi. "Ne znate srbsko?" ga je vprašal Vučić. Mladenič mu odgovori da zna malo, četudi celo življenje živi v Srbiji. Mladenič mu pove, da so drugi ljudje sovražni do Romov, a Vučić odgovarja, da ne verjame. Tudi ko mu mladenič zatrdi, da ga v šoli maltretirajo zaradi romske pripadnosti, Vučić še vedno ni prepričan.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na novinarski konferenci je Vučić prijel telefon, poklical ministra za infrastrukturo in ga vprašal: "Povej mi, lepo te prosim, lahko kaj več denarja namenimo cestam v Zahodni Srbiji?" Minister mu nekaj odgovori, predsednik pa ga vpraša: "Torej lahko to rečem ljudem?" Nato ga vpraša še o točnem znesku, da lahko izračuna.

Nato se obrne k novinarjem. "Imeli bomo denar, namenili bomo več kot sem pričakoval." 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

 

aleksandar vučić srbija

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KOMENTARJI9

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Professor
03. 09. 2026 19.18
Čemu žaljiv članek?
Odgovori
+1
1 0
Združene države Evrope
03. 09. 2026 18.55
d
Odgovori
0 0
chubba
03. 09. 2026 18.55
Kaj to nas briga. Srbski narod se bo odločil po kateri poti bo šel.
Odgovori
-1
0 1
Jerry321
03. 09. 2026 18.53
Vučko ima za razliko od janezka vsaj jaja da gre med prave ljudi. Janezek se medtem skriva po kleteh in pametuje prek twiterja… srečuje pa se zgolj z sds ovcami
Odgovori
+6
6 0
Združene države Evrope
03. 09. 2026 18.59
2 tedna nazaj je bil Janša na radgonskem sejmu. Tam je bilo takrat na tisoče ljudi in vsak, ki je želel ga je lahko videl od blizu. Dosti ljudi se je z njim slikalo in rokovalo. Je pa res, da na radgonskem sejmu ne vidiš ravno migrantov z metelkove npr. In naj tako ostane.
Odgovori
-1
1 2
Prokontra
03. 09. 2026 19.14
Točno
Odgovori
0 0
Racional-ec
03. 09. 2026 18.52
O bad, a mu ni nc bad?
Odgovori
+1
1 0
tamiflu
03. 09. 2026 18.49
MASFIJiski glumac
Odgovori
+1
2 1
Še89sekund
03. 09. 2026 18.48
Smo ga imeli komedianta mi sedaj 4 leta ,ampak tale ga pa šiba...
Odgovori
+1
2 1
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