Tujina

Vučića Bled ne zanima: 'Povabili so blokaderje, naj se pogovarjajo z njimi'

Beograd / Ljubljana, 04. 09. 2025 17.52 | Posodobljeno pred 1 uro

M.S.
84

Srbski predsednik Aleksandar Vučić se ni udeležil Strateškega foruma na Bledu, kjer so med drugim razpravljali tudi o širitvi Evropske unije, kamor si je Srbija še do nedavnega želela. Namesto tega je odpotoval na Kitajsko, kjer si je v družbi Ši Džinpinga ogledal 'neustavljivo' kitajsko orožje, Vladimirja Putina pa je skušal očarati s svojim znanjem ruščine. "Z neumnostmi se ne želim ukvarjati," je Vučić odgovoril na vprašanje, zakaj ga ni bilo v Sloveniji.

Aleksandar Vučić je bil eden redkih evropskih voditeljev, ki se je udeležil vojaške parade v Pekingu ob 80. obletnici kapitulacije Japonske v drugi svetovni vojni. Ob robu obiska se je med drugim srečal tudi z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, ga nagovoril v ruščini in mu obljubil, da Srbija, za razliko od drugih evropskih držav, nikoli ne bo uvedla sankcij proti Rusiji. 

Slovesnost v Pekingu je sicer potekala ravno v času, ko je Bled znova gostil tradicionalni strateški forum, na katerem je bilo govora tudi o širitvi Evropske unije. Novinarji so zato Vučića vprašali, zakaj ni odpotoval raje v Slovenijo. 

"Nisem šel na Bled, Macut (srbski premier Đuro Macut, op. a.) je bil povabljen, ki pa se je pametno odločil, da ne bo šel. Na Bled so povabili blokaderje, naj se pogovarjajo z njimi," je izjavil in dodal, da je nemogoče primerjati srečanja, ki bi jih lahko imel na Bledu, s tistimi, ki jih je imel na Kitajskem. 

"Da mi primerjate pogovore s Plenkovićem (hrvaškim premierjem, op. a.) in še s kom ... Slišal sem že dovolj neumnosti. Ampak da to primerjate s srečanji s Šijem, Putinom, slovaškim premierjem Robertom Ficem – to je tako, kot da bi primerjali premier ligo z beograjsko mestno ligo. Če bi šel na Bled, bi rekli, zakaj nisem šel sem. Če bi Putin rekel kaj slabega, bi to bila glavna novica. Mene zanima le Srbija in njeni interesi, nič drugega me ne zanima. Tega ne morejo razumeti," je nadaljeval. 

Dodal je, da ga za razliko od tistih, ki se ukvarjajo z delitvijo funkcij in bojem za denar, zanima, kako bo Srbija zagotovila vire energije, razvijala umetno inteligenco in krepila obrambo. 

Aleksandar Vučić s soprogo Tamaro v Pekingu.
Aleksandar Vučić s soprogo Tamaro v Pekingu. FOTO: Profimedia

"Mislim, da je pomembno, da se ukvarjamo s tem, kako bo Srbija imela plin, elektriko, kako bo uporabljala umetno inteligenco, da ne zamudimo revolucije, saj smo prej zaostajali za svetom. Moje delo je skrbeti za obrambo države, skrbeti za to, kako bodo ljudje živeli. Z neumnostmi se ne želim ukvarjati," je še povedal. 

Slovensko ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je sicer za N1 pojasnilo, da Vučić in Macut nista prejela vabila na forum. Povabljen pa je bil srbski zunanji minister Marko Đurić, ki se je dogodka tudi udeležil. N1 neuradno poroča, da naj bi Vučić Slovenijo prosil za vabilo, a ga ni dobil. 

