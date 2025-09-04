Vučića Bled ne zanima: 'Povabili so blokaderje, naj se pogovarjajo z njimi'

Aleksandar Vučić je bil eden redkih evropskih voditeljev, ki se je udeležil vojaške parade v Pekingu ob 80. obletnici kapitulacije Japonske v drugi svetovni vojni. Ob robu obiska se je med drugim srečal tudi z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom , ga nagovoril v ruščini in mu obljubil, da Srbija, za razliko od drugih evropskih držav, nikoli ne bo uvedla sankcij proti Rusiji.

Slovesnost v Pekingu je sicer potekala ravno v času, ko je Bled znova gostil tradicionalni strateški forum, na katerem je bilo govora tudi o širitvi Evropske unije. Novinarji so zato Vučića vprašali, zakaj ni odpotoval raje v Slovenijo.

"Nisem šel na Bled, Macut (srbski premier Đuro Macut, op. a.) je bil povabljen, ki pa se je pametno odločil, da ne bo šel. Na Bled so povabili blokaderje, naj se pogovarjajo z njimi," je izjavil in dodal, da je nemogoče primerjati srečanja, ki bi jih lahko imel na Bledu, s tistimi, ki jih je imel na Kitajskem.

"Da mi primerjate pogovore s Plenkovićem (hrvaškim premierjem, op. a.) in še s kom ... Slišal sem že dovolj neumnosti. Ampak da to primerjate s srečanji s Šijem, Putinom, slovaškim premierjem Robertom Ficem – to je tako, kot da bi primerjali premier ligo z beograjsko mestno ligo. Če bi šel na Bled, bi rekli, zakaj nisem šel sem. Če bi Putin rekel kaj slabega, bi to bila glavna novica. Mene zanima le Srbija in njeni interesi, nič drugega me ne zanima. Tega ne morejo razumeti," je nadaljeval.

Dodal je, da ga za razliko od tistih, ki se ukvarjajo z delitvijo funkcij in bojem za denar, zanima, kako bo Srbija zagotovila vire energije, razvijala umetno inteligenco in krepila obrambo.