Vučićev hvalospev Trumpu: V Srbiji ima največjo podporo v Evropi

Aleksandar Vučić je v intervjuju zatrdil, da je pred ameriškimi predsedniškimi volitvami leta 2024 Donalda Trumpa podpiralo tri četrtine Srbov. Po njegovih besedah je imel Trump v Srbiji daleč največjo podporo v Evropi, ki se ne more kosati niti z nekaterimi tradicionalno republikanskimi ameriškimi zveznimi državami.
"Priznam, da so me presenetili nekateri komentarji v ameriških medijih, ki so druge evropske države prikazovali kot glavne Trumpove utrdbe. Vsem nam je bilo namreč povsem jasno, da so ga med volilno kampanjo najbolj goreče podpirali prav v Srbiji," je dejal Vučić.
Kot je navedel, za veliko podporo obstajajo trije razlogi. "Prvi je, da so ljudje v Srbiji želeli videti novo vrsto odnosa med ZDA in našo majhno državo, saj so ZDA v zadnjih 30 letih dojemali kot nekoga, ki občasno pritiska na nas in nam vsiljuje različna vprašanja, nas izsiljuje, še posebej v času Clintonove dobe," je povedal Vučić.
Kot drugi razlog je Vučić izpostavil dejstvo, da je Trump "imel pogum, da je odprl nekatera vprašanja in glasno, odkrito in javno spregovoril s konservativnega vidika o nekaterih temah na drugačen način". "Ko to rečem, mislim na družinske vrednote, govorim o transspolnih osebah. Nimam nič proti nikomur, ampak če ljudem v Srbiji rečeš "v redu, nimate samo moškega in ženskega spola, obstaja nekaj vmes", so ljudje zmedeni. Želeli so slišati jasna in zelo preprosta sporočila, ki jih je pošiljal Trump," je nadaljeval Vučić.
Kot tretji razlog pa je navedel Trumpovo podporo krščanstvu in "skrbi za krščanske vrednote".
Vabi ga na obisk
Po navedbah Vučića Srbi prav tako "močno podpirajo" načine, kako Trump, podpredsednik J. D. Vance in zunanji minister Marco Rubio pritiskajo na Evropo glede vrste vprašanj. Izrazil je upanje, da bodo evropski voditelji razumeli, da je Trumpov pristop dolgoročen, in da bodo opustili "nostalgična čustva", ki da jih gojijo do časa predsedovanja Baracka Obame.
Vučić je še spomnil, da je bil Richard Nixon zadnji ameriški predsednik, ki je uradno obiskal Beograd. Tehnično gledano je to storil tudi Jimmy Carter leta 1980, a le zato, ker se je njegova mati udeležila pogreba Josipa Broza Tita.
Srbski predsednik je povedal, da Trumpa vabi na obisk, zagotavlja pa mu, da bi ga tam pričakala množica ljudi, kakršni še ni bil priča. Po njegovih ocenah bi ga pozdravilo več kot 100.000 ljudi.
