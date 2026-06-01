Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Vučićev hvalospev Trumpu: V Srbiji ima največjo podporo v Evropi

Washington, 01. 06. 2026 09.38 pred 1 uro 2 min branja 44

Avtor:
M.S.
Aleksandar Vučić

Ameriški predsednik Donald Trump je na svojem družbenem omrežju Truth Social delil povezavo do intervjuja, ki ga je srbski predsednik Aleksandar Vučić dal za desni ameriški medij Breitbart News. Vučić v intervjuju trdi, da je Trump daleč najbolj priljubljen ameriški politik v Srbiji v zadnjih letih in da je njegova priljubljenost na predvečer volitev leta 2024 dosegla "astronomske razsežnosti". Če bi Trump obiskal Srbijo, bi ga pričakala največja množica, kar jih je kdaj videl, je še izjavil Vučić.

Aleksandar Vučić je v intervjuju zatrdil, da je pred ameriškimi predsedniškimi volitvami leta 2024 Donalda Trumpa podpiralo tri četrtine Srbov. Po njegovih besedah je imel Trump v Srbiji daleč največjo podporo v Evropi, ki se ne more kosati niti z nekaterimi tradicionalno republikanskimi ameriškimi zveznimi državami.

"Priznam, da so me presenetili nekateri komentarji v ameriških medijih, ki so druge evropske države prikazovali kot glavne Trumpove utrdbe. Vsem nam je bilo namreč povsem jasno, da so ga med volilno kampanjo najbolj goreče podpirali prav v Srbiji," je dejal Vučić.

Kot je navedel, za veliko podporo obstajajo trije razlogi. "Prvi je, da so ljudje v Srbiji želeli videti novo vrsto odnosa med ZDA in našo majhno državo, saj so ZDA v zadnjih 30 letih dojemali kot nekoga, ki občasno pritiska na nas in nam vsiljuje različna vprašanja, nas izsiljuje, še posebej v času Clintonove dobe," je povedal Vučić.

Kot drugi razlog je Vučić izpostavil dejstvo, da je Trump "imel pogum, da je odprl nekatera vprašanja in glasno, odkrito in javno spregovoril s konservativnega vidika o nekaterih temah na drugačen način". "Ko to rečem, mislim na družinske vrednote, govorim o transspolnih osebah. Nimam nič proti nikomur, ampak če ljudem v Srbiji rečeš "v redu, nimate samo moškega in ženskega spola, obstaja nekaj vmes", so ljudje zmedeni. Želeli so slišati jasna in zelo preprosta sporočila, ki jih je pošiljal Trump," je nadaljeval Vučić.

Kot tretji razlog pa je navedel Trumpovo podporo krščanstvu in "skrbi za krščanske vrednote".

Aleksandar Vučić in Donald Trump v Beli hiši
Aleksandar Vučić in Donald Trump v Beli hiši
FOTO: AP

Vabi ga na obisk

Po navedbah Vučića Srbi prav tako "močno podpirajo" načine, kako Trump, podpredsednik J. D. Vance in zunanji minister Marco Rubio pritiskajo na Evropo glede vrste vprašanj. Izrazil je upanje, da bodo evropski voditelji razumeli, da je Trumpov pristop dolgoročen, in da bodo opustili "nostalgična čustva", ki da jih gojijo do časa predsedovanja Baracka Obame.

Vučić je še spomnil, da je bil Richard Nixon zadnji ameriški predsednik, ki je uradno obiskal Beograd. Tehnično gledano je to storil tudi Jimmy Carter leta 1980, a le zato, ker se je njegova mati udeležila pogreba Josipa Broza Tita.

Srbski predsednik je povedal, da Trumpa vabi na obisk, zagotavlja pa mu, da bi ga tam pričakala množica ljudi, kakršni še ni bil priča. Po njegovih ocenah bi ga pozdravilo več kot 100.000 ljudi.

aleksandar vučić donald trump

Dirka s časom: domačina skoraj dva tedna ujeta v globinah jame

Osli kot 'most v terapevtskem procesu'

24ur.com Vučić po srečanju s sinom ameriškega predsednika napovedal skupne projekte
24ur.com Tudi Trump poslal pismo Vučiću
24ur.com Harrisova z najvišjo podporo v Sloveniji in na Hrvaškem, Trumpa podpirajo Srbi
24ur.com 'Vse najboljše, predsednik Lukašenko, Srbija te ima rada'
24ur.com Ameriški poljubi: rjavolaska Vučića, on pa Trumpova vrata?
24ur.com Golob po Trumpovi zmagi: Veselimo se sodelovanja. Janša: Slovenija je naslednja
24ur.com Trumpov zet načrtuje luksuzne projekte na Balkanu, o nekaterih je razmišljal že Trump
Priporoča
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia2
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia3
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia4
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia5
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia6
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia7
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia8
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia9
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia10
KOMENTARJI44

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
anatomija
01. 06. 2026 11.08
V EU Trump sploh nima podpore . Ravno nasprotno
Odgovori
0 0
Cmrlj3
01. 06. 2026 11.04
Jaz se s tem ne bi hvalil no...
Odgovori
0 0
travc
01. 06. 2026 10.55
To o podpori govori zase.
Odgovori
0 0
Janševe drobtinice
01. 06. 2026 10.49
Ko zmanjka novic z noži, je Srbija na tapeti 🤣
Odgovori
+2
2 0
Kimberley Echo
01. 06. 2026 10.39
To je taktična poteza Vučića, saj je znano, da je Trump narcis, ki zelo uživa ko ga nekdo hvali. In tu se mu splača zaradi elektroindustrije NIS-a.
Odgovori
+1
2 1
Kimberley Echo
01. 06. 2026 10.41
Pardon, ne elektroindustrije, ampak naftne.
Odgovori
+2
2 0
marjanovic.drazen
01. 06. 2026 10.30
Skupaj podpirajo izrael
Odgovori
+1
3 2
markan3
01. 06. 2026 10.35
evo ga u..a.a iz lijepe njihove
Odgovori
-1
1 2
golobove drobtinice
01. 06. 2026 10.29
A Srbi ne zamerijo več ZDA, da so jih bombardirali?
Odgovori
-1
1 2
lokson
01. 06. 2026 10.43
Srbijo so bombardirali Demokrati-levajzarji in ne Trump.
Odgovori
+2
3 1
Janševe drobtinice
01. 06. 2026 10.44
Slovenija ne bi zdržala teden bombardiranja...zato se hlapčuje...
Odgovori
+0
1 1
skradin
01. 06. 2026 10.29
Srbija ni v evropi.....spada k Rusiji!
Odgovori
+0
4 4
Janševe drobtinice
01. 06. 2026 10.46
Srbi so najstarejša civilizacija v Evropi...Vinča je dokaz...
Odgovori
-1
2 3
Masai_Mara
01. 06. 2026 10.22
Strahospoštovanje in ritolizništvo gresta z roko v roki.
Odgovori
+11
12 1
Ombolo
01. 06. 2026 10.25
Točno tako. Kar naj si "pošiljata" podporo.
Odgovori
+2
4 2
Ombolo
01. 06. 2026 10.21
Vućko si je neizmerno želel naklonjenosti Trumpa, vendar jih je dobil po grbi. Da ne omenjam drugih organov. Svojim ruralnežem želi predstaviti, kako cenjen je po celem svetu. Ne glede na sramote, katere si sam ustvarja.
Odgovori
+2
6 4
markan3
01. 06. 2026 10.25
dokler boste ✂🐑🐑🐑 bo tudi volne 😁
Odgovori
+2
5 3
enapi
01. 06. 2026 10.21
Janša ima v Srbiji več oboževalcev.
Odgovori
+2
6 4
Janševe drobtinice
01. 06. 2026 10.46
Janša je komaj v Sloveniji priljubljen, ta mandat je zadnji ki ga bo imel...
Odgovori
+2
2 0
klop12
01. 06. 2026 10.15
Sej imajo diktatorčki že naštudiranega Trumpa. Mal ga pohvališ, kolk dobr zgleda za svoja leta, kolk js uSA topšit, sploh pod njegovim vodstvom in potem dobiš bonbončke. haha
Odgovori
+9
12 3
Krog
01. 06. 2026 10.14
Vučić hvali Trumpa, ker potrebuje njegov vpliv in podporo. Ko gre za politične in gospodarske interese, se stare zamere hitro postavijo na stranski tir.
Odgovori
+3
7 4
marjanovic.drazen
01. 06. 2026 10.29
Vučić podpira Trumpa ker podpira Izrael
Odgovori
-1
2 3
bohinj je zakon
01. 06. 2026 10.14
"Vučićev hvalospev Trumpu: V Srbiji ima največjo podporo v Evropi"..........In? Vam je hudo zaradi tega? Hitro po LEKADOL.
Odgovori
+0
6 6
Janševe drobtinice
01. 06. 2026 10.47
🤣🤣🤣
Odgovori
0 0
obožeobože
01. 06. 2026 10.13
Čudno🤫
Odgovori
+0
2 2
NeXadileC
01. 06. 2026 10.12
Ali računa na Veliku Srbiju in pomoč Trumpovega prijatelja Putina?
Odgovori
+4
5 1
fizelj2
01. 06. 2026 10.12
Samo da Trump in Vučič oba ne vesta da Srbija NI u Evropi
Odgovori
+1
7 6
mmickica
01. 06. 2026 10.17
Kje pa, v Afriki?
Odgovori
+3
6 3
Roadkill
01. 06. 2026 10.20
ni v EU si mislil najbrž
Odgovori
+8
8 0
Roadkill
01. 06. 2026 10.20
Eno je Evropska unija drugo je pa Evropa. Niso vse evropske države članice EU
Odgovori
+4
6 2
Paradox
01. 06. 2026 10.11
Seveda, samo še na kolena naj mu gre. Vučič ve, da v Evropi nima podpore, zato se pa rizolizi edinemu človeku, ki je pripravljen metati milijone evrov, saj je tudi Amerika zgubila podporo 3/4 sveta.
Odgovori
+8
10 2
jugatneme
01. 06. 2026 10.10
Vučič spet sanja kukuruz.... A je tudi povedal kaj potrebuje???
Odgovori
+7
8 1
wsharky
01. 06. 2026 10.08
a je Slovenski Zet že čestital arestantu Janši?
Odgovori
-2
7 9
Janševe drobtinice
01. 06. 2026 10.48
🤣🤣🤣😂
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Ponosni Goran Ivanišević ob maturi sina
Majhne navade, ki otroke učijo odgovornosti do planeta
Majhne navade, ki otroke učijo odgovornosti do planeta
Ena navada, ki otrokom pomaga do boljšega spomina in koncentracije
Ena navada, ki otrokom pomaga do boljšega spomina in koncentracije
Njeni sinovi pomagajo na kmetiji že od malih nog
Njeni sinovi pomagajo na kmetiji že od malih nog
zadovoljna
Portal
Tom Hardy na robu propada zaradi neprimernega obnašanja
Dnevni horoskop: Levi bodo samozavestni, device morajo biti potrpežljive
Dnevni horoskop: Levi bodo samozavestni, device morajo biti potrpežljive
Prvič v zgodovini: To se bo zgodilo na Pivo in cvetje
Prvič v zgodovini: To se bo zgodilo na Pivo in cvetje
Po razhodu v objemu Marka iz Kmetije
Po razhodu v objemu Marka iz Kmetije
vizita
Portal
Nevidni junaki Slovenije: starši otrok s posebnimi potrebami nosijo ogromno breme
Navade, ki tiho uničujejo vaše žile
Navade, ki tiho uničujejo vaše žile
Anksiozna navezanost: zakaj se v odnosih bojimo zapuščenosti
Anksiozna navezanost: zakaj se v odnosih bojimo zapuščenosti
To priljubljeno pijačo pijemo skoraj vsak dan – ledvicam pa lahko škodi bolj kot sol
To priljubljeno pijačo pijemo skoraj vsak dan – ledvicam pa lahko škodi bolj kot sol
cekin
Portal
Preverite, ali ste upravičeni do višjega otroškega dodatka
655 evrov prihranka: družina odkrila ugodne cene hrane
655 evrov prihranka: družina odkrila ugodne cene hrane
Trajnostne ideje so dobile priložnost: A zakaj nekatere ostanejo le ideje?
Trajnostne ideje so dobile priložnost: A zakaj nekatere ostanejo le ideje?
Zakaj imate vedno občutek, da nimate dovolj denarja – tudi z dobro plačo
Zakaj imate vedno občutek, da nimate dovolj denarja – tudi z dobro plačo
moskisvet
Portal
Nekdanja žena igralca se je poročila tri mesece po njegovi smrti
Najbolj ekstremni mostovi v Evropi, kjer ljudje zmrznejo sredi hoje
Najbolj ekstremni mostovi v Evropi, kjer ljudje zmrznejo sredi hoje
Ženska, ki je spremenila zgodovino ženskega dvigovanja uteži
Ženska, ki je spremenila zgodovino ženskega dvigovanja uteži
Kdo je skrivnostna lepotica, ki je na plaži ukradla vse poglede?
Kdo je skrivnostna lepotica, ki je na plaži ukradla vse poglede?
dominvrt
Portal
Kaj junija nujno postoriti na vrtu? To so opravila, ki bodo odločala o poletnem pridelku
Madež na preprogi? Ta trik ga odstrani v 10 minutah (brez dragih čistil)
Madež na preprogi? Ta trik ga odstrani v 10 minutah (brez dragih čistil)
Vodnik: Kako do čudovitih modrih, rožnatih ali vijoličnih hortenzij?
Vodnik: Kako do čudovitih modrih, rožnatih ali vijoličnih hortenzij?
Videti je kot kača, v resnici pa je povsem neškodljiva
Videti je kot kača, v resnici pa je povsem neškodljiva
okusno
Portal
Nikoli več ne zavrzite česnovih olupkov – so pravo zlato v kuhinji
Kaj kuhati ta teden? 7 hitrih kosil za vsak dan
Kaj kuhati ta teden? 7 hitrih kosil za vsak dan
Babičino pecivo s sadjem
Babičino pecivo s sadjem
Jagodna marmelada brez sladkorja in želatine, pripravljena v nekaj minutah
Jagodna marmelada brez sladkorja in želatine, pripravljena v nekaj minutah
voyo
Portal
Cacau - okus ljubezni
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Gepack
Gepack
Sanjski moški
Sanjski moški
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1743