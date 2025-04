Vučićev 'rezervni načrt': če Janković ne bo srbski premier, naj bo predsednik?

OGLAS

"Težko pričakovana objava imen novih predstavnikov vlade je javnosti razkrila nekaj morda bolj zanimivih predsednikovih načrtov od tega, kdo bo njegov osebni izvajalec na Nemanjini 11," so zapisali pri Nova.rs.

Aleksandar Vučić je Zorana Jankovića leta 2022 tudi odlikoval FOTO: Profimedia icon-expand

Pravijo namreč, da je srbski predsednik Aleksandar Vučić ob objavi imena Đure Macuta kot kandidata za premierja veliko več govoril o sodelovanju in prijateljstvu z ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem. "Med vrsticami je potrdil, da je Janković ponudbo za premierja zavrnil, obenem pa napovedal veliko bolj pomembno stvar, da očitno resno računa nanj kot svojega političnega naslednika na čelu Srbije," so dodali.

Po njihovih informacijah se je Jankovićevo ime v pogovorih o novem mandatarju nahajalo na vrhu Vučićevega seznama, Janković pa se je pravkar mudil tudi v Beogradu: "Janković je v nekem trenutku že sprejel mandatarstvo, nato pa prosil za dodaten čas za razmislek. Vučiću se je po drugi strani mudilo, deloma zaradi rokov, deloma zaradi dejstva, da se je v javnosti vse glasneje govorilo o prehodni srbski vladi. Na koncu je padla odločitev, da se izbere drugo osebo, a zgodba z Jankovićem ni zaključena, nasprotno," Nova navaja navedbe svojega vira.

Ta pravi, da bo Janković po zaključenem županskem mandatu pomembno angažiran pri beograjskem projektu svetovne razstave Expo, bo del Vučićevega novega gibanja, prav tako pa bo nekdo, o katerem se bo resno razpravljalo kot o predsedniškem kandidatu na volitvah leta 2027, Nova nadaljuje sklicevanje na navedbe svojega sogovornika. "Čeprav so te volitve še daleč, je bila na sestanku predstavljena ideja o Zoranu Jankoviću kot potencialnemu kandidatu. Seveda se bo do takrat pojavilo še veliko imen, toda Vučić je pokazal, da je še kako pripravljen na to, da bi to postal prav Janković," dodaja Novin vir.

'Eden ključnih ljudi iz tujine, ki bo pomagal pri Expu'

Da na aktualnega ljubljanskega župana v prihodnje resno računa, je potrdil tudi sam Vučić. Po objavi imena novega kandidata za mandatarja je izjavil, da je govoril tudi s prijateljem Zoranom Jankovićem. Dejal je, da ga je vprašal, v kakšni obliki želi biti angažiran, a da mu je Janković odgovoril, da njegov ljubljanski županski mandat še vedno traja.

Zoran Janković je bil jeseni 2022 izvoljen za nov štiriletni županski mandat. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

"Janković je rojen v Srbiji in ima srbsko državljanstvo. Dogovorili smo se, da bo eden ključnih ljudi iz tujine, ki nam bo pomagal pri Expu," je dejal Vučić. Dodal je, da lahko njegova stranka SNS na kakšnih prihodnjih volitvah pričakuje Jankovićevo ne le verbalno pomoč, ampak tudi več kot to."Rad bi, da bi v prihodnosti nekaj skupaj počela, on bi bil glavni, jaz bi mu pomagal," je dejal Vučić.

Odlikovanje, afere, investicije