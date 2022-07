Vučićev odgovor Hrvatom: Nočem k vam na morje, rad bi šel v Jasenovac

Kot je v ponedeljek pojasnil Aleksandar Vučić, so za obisk Jasenovca uradno zaprosili kabinet predsednika Hrvaške že septembra lani. "Večkrat, posredno in neposredno, so nas prosili, naj prestavimo obisk zaradi notranjepolitičnih razmer. Tega nismo razkrili v javnosti, ker se s partnerji tako rešujejo stvari," je dejal. Za obisk so ponovno zaprosili marca letos, a so tudi takrat dobili odgovor, "da obisk v tem trenutku ni dobrodošel".

Tretjič je Vučić o tem, da namerava obiskati Jasenovac, obvestil Milorada Pupovca, predsednika stranke SDSS, ki zastopa interese srbske manjšine na Hrvaškem. Dejal mu je, naj, če želi, o tem obvesti tudi kabinet predsednika vlade. "Rekel sem mu, da bomo šli in prišli v Jasenovac in da bo z nami morda prišla ena kamera ter da bomo obvestili javnost, da smo to storili," je pojasnil in dodal, je sit poslušanja neumnosti o neprimernem času za obisk, saj "želi samo položiti cvetje in nič več". "In potem so oni naredili tak cirkus."

"Sramotno je, da v 81 letih od ustanovitve enega najbolj groznih nacističnih taborišč smrti v Evropi noben srbski predsednik ni bil v Jasenovcu. Tam sem bil dvakrat, a ne kot predsednik," je dejal Vučić.

Kritiziral je tudi tudi hrvaške medije in se obregnil ob besede hrvaškega zunanjega ministra Gordana Grlić Radmana, da obisk Jasenovca ni izlet na morje, pač pa gre za obisk predsednika države, ki zahteva določene postopke.

"Nočem na morje, hočem v Jasenovac," je večkrat ponovil Vučić in dodal, da veliko njihovih državljanov hodi na morje na Hrvaško in se s tem hvali, a da njega ni med njimi in da na hrvaško morje niti ne bi šel, "še posebej ne v Dubrovnik ali Rovinj".