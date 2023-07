Vučićeva armada botov: državni uradniki, občinarji, socialni delavci, učitelji

Afera razkritja botov, ki delujejo po nareku srbskega predsednika in vladajoče SNS, odmeva tudi zunaj meja Srbije. Na spletu objavljen seznam obsega 14.310 profilov na različnih družbenih omrežjih, ki jih med drugim upravljajo zaposleni na občinah, ministrstvih, šolah, fakultetah in drugih državnih ter lokalnih institucijah. Človek, ki je objavil seznam, pa se sedaj sooča z resnimi grožnjami.

Profili naj bi bili razdeljeni v štiri kategorije, pišejo opozicijski mediji. Klasični boti imajo nalogo pohvalno pisati o stranki SNS in politiki Aleksandra Vučića. Drugo kategorijo tvorijo t. i. superspecialisti, v glavnem osebe, ki so zaposlene v državnih in javnih službah in reagirajo v izrednih situacijah. 'Specijalci' imajo nalogo tako hvaliti Vučića kot napadati njegove sovražnike. Tretja skupina je zadolžena za žaljenje, omalovaževanje, razgaljanje in norčevanje iz tistih, ki imajo nasprotno mnenje o Vučiću in njegovi politiki. Četrto skupino pa obsegajo 'privrženci', ki so zadolženi za pohvale in ustvarjanje kulta osebnosti srbskega predsednika.

Seznam, ki je bil objavljen na blogu Vuna Kićo, vsebuje imena 14.310 profilov na Instagramu, Facebooku, Twitterju in Tik Toku, preko katerih boti vladajoče stranke pošiljajo svoja sporočila in komentarje, hvalijo Vučića in njegovo politiko ter napadajo ljudi z drugačnimi stališči. Trenutno glavni cilj je opozicija, ki že več tednov organizira proteste v srbski prestolnici in zahteva Vučićev odhod s politične scene. Na listi je zaznanih 3162 oseb, ki se profesionalno in vzporedno s svojo redno službo ukvarjajo s političnimi aktivnostmi v korist stranke SNS. Gre za številne zaposlene na občinah, centrih za socialno delo, ministrstvih, šolah, fakultetah in drugih institucijah, ki so financirane iz državnega proračuna. Srbski mediji poročajo, da ti uporabniki prejemajo honorarje, ki jim pomagajo prebroditi visoko inflacijo in vse težje socialne razmere.

Po razkritju seznama so z družbenih omrežij izginili številni profili. Šlo naj bi predvsem za tiste, ki so delali 'iz ljubezni do stranke' in za to niso bili plačani. Deaktiviran je bil tudi profil Marka Jovanovića, ki je priznal, da je bot in alter ego nekdanjega poslanca SNS Janka Langure.

Politični analitiki sicer ocenjujejo, da afera ne bo imela velikega vpliva v samem Beogradu, vendar naj bi privedla do resnih turbulenc v manjših krajih. Denimo, na seznamu je 200 oseb, ki so blizu županu Leskovca, zato je občinska opozicija zahtevala odstop vseh na političnih položajih. V Kruševcu je za lažnimi profili stalo 87 oseb, v Šabcu 70. Številni med njimi so bili občinski svetniki, zaposleni v občinski upravi in različnih lokalnih podjetjih. Ne gre sicer za prvo afero z boti. Pred leti je Twitter izbrisal okrog 8500 računov, ki so skrbeli za ustvarjanje dobrega mnenja o SNS in Vučiću. Skupno so napisali več kot 40 milijonov tvitov. Med politiki, ki so priznali uporabo botov, je tudi beograjski župan Aleksandar Šapić. Ta je bil sicer z njimi nezadovoljen in je trdil, da so zelo neučinkoviti.

Grožnje s posilstvom hčerke Za omenjenim blogom in objavo seznama profilov in imen stoji Dragan Vidaković 'Mrki', predsednik gibanja Pokret Srbija Gerila. Vidaković, ki sicer živi Švici, trdi, da je bil deležen groženj s posilstvom njegove hčerke. Objavil je tudi posnetke zaslonov groženj, ki jih je prejel preko aplikacije Viber. Vidaković navaja, da so po preverbi telefonske številke ugotovili, da ta pripada Simu Čuliću, pripadniku državne varnostne agencije BIA.

