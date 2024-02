Vučićeva 'učna ura': na tablo 'načečkal' svoje sovražnike

Nato je Vučić na tablo narisal "zemljevid" vseh vojn in napadov, ki se izvajajo proti njemu. Topništvo v tej vojni po njegovih besedah predstavljajo mediji, financira pa se iz tujine. Denar po njegovih besedah prihaja s treh strani: iz velikih sil, iz regionalnih držav, ki imajo interes vplivati na slabitev Srbije, ter iz različnih političnih krogov in nevladnih organizacij, je še navedel ter ob tem risal po tabli.

"Pridobil sem gradivo, ki sta ga dve tuji službi pripravili za svoji zunanji ministrstvi. V njem govorita o tem, da Srbija predstavlja problem, ker ne priznava Kosova, ker je tolerantna do Milorada Dodika in ker je poligon, prek katerega lahko ruski mediji naslavljajo ljudi," je dejal srbski predsednik Aleksander Vučić .

Ob tem je pojasnil, da ko govori o nevladnem sektorju, ne misli na organizacije, kot je Freedom House, temveč "Rockefeller in vse druge sklade, ki financirajo različne zelene agende".

O pehoti pa je dejal slednje: "To gre takole - oborožiti Albance, razorožiti Srbe in delovati na politične stranke tako v osrednji Srbiji kot na Kosovu in Metohiji, tako srbske kot albanske." Poudarja pa, da so najpomembnejši tanki in topništvo, po njegovo torek mediji, ki jih je obtožil, da so lagali o tem, da bo Srbija napadla in da so bile volitve prirejene.

"Imate topniški ogenj, ki vsak dan zadene Vučića. Zakaj mislite, da je tako? Napadajo me, ker varujem Srbijo. In potem je treba najti medije v osrednji Srbiji, ki bodo storili enako," je dejal.

Hibridna vojna po predsednikovih besedah pomeni, da na Kosovu obstajajo mediji, ki jih Zahod plačuje, da bi kriminalizirali Srbe. "Ti mediji kriminalizirajo srbsko ljudstvo. Kosovski premier Albin Kurti vse uniči, ukrade dinar, aretira in potem rečejo, da niste zaščitili Srbov. Potem pa menda Srbi s Kosova sprašujejo, če sem pristal na dinar. In potem vsak dan odgovarjam na nesmiselna vprašanja. Na ta način se bije hibridna vojna," je dejal Vučić. S temi besedami je srbski premier namignil na portal Kossev in njegovo odgovorno urednico Tatjano Lazarević, ki ga je vprašala, ali je lani poleti v Bruslju tekla razprava o ukinitvi dinarja na Kosovu.

Puščico pa je usmeril tudi v nekatere druge svetovne medije. Da kampanjo proti njemu vodijo pri britanskem The Guardianu, omenil pa je tudi nemški Frankfurter Allgemeine Zeitung in nemški tabloid Bild. Poimensko je omenil tudi ameriškega predsednika Joeja Bidna.