'Vučićevemu kriminalistu' odredili 30-dnevni pripor

Vodja Uprave kriminalistične policije Marko Kričak in vodja Službe za zatiranje kriminala Boško Sekulović sta bila predhodno zaslišana pred Posebnim oddelkom za zatiranje korupcije višjega javnega tožilstva v Beogradu, poroča RTS.
Za njiju je bil sedaj odrejen pripor do 30 dni zaradi obstoja posebnih okoliščin, ki kažejo, da bi obdolženec v primeru izpustitve na prostost lahko motil postopek z vplivanjem na priče, je sporočilo Višje sodišče v Beogradu.
Tožilstvo je predhodno sporočilo, da sta bila Marko Kričak in Boško Sekulović 1. novembra aretirana zaradi suma, da sta od 12. maja do 3. junija letos kot uradni osebi MUP RS s prekoračitvijo pristojnosti in izkoriščanjem uradnega položaja, neopravljanjem uradnih dolžnosti, povzročila škodo in hudo kršila pravice oškodovanca - nekdanjega načelnika PU za mesto Beograd V. M., med svojim ravnanjem ob storitvi kaznivega dejanja hudega umora Aleksandra Nešovića - Baje 12. maja letos v restavraciji "27".
V začetni fazi preiskave tega umora je bil med osumljenci tudi Veselin Milić, takratni vodja beograjske policije. Milić je v prijavi trdil, da so mu vodilni v UKP podtaknili povezavo z umorom. Kričaka zdaj sumijo ponarejanja dokazov in pritiskov na obtožence.
Poleg tega obstaja sum, da je Kričak 16. maja skupaj z drugimi policisti v prostorih UKP zlorabljal in mučil oškodovanca N.L. Najprej naj bi ga udarjali z odprtimi in zaprtimi pestmi v predel glave, mu na glavo nadeli kapuco in ga pri tem dušili. Nato so, kot se sumi, oškodovancu slekli nogavice in ga s pasom pretepli po podplatih in hrbtu, pri čemer je oškodovanec N. L. utrpel lažje telesne poškodbe v obliki hematoma v predelu desne spodnje okončine in hematoma v predelu desne noge.
Kričak se je prej ukvarjal s prodajo avtomobilov. Njegov hiter vzpon v policijskih in obveščevalnih službah se je začel v drugi polovici vladavine Aleksandra Vučića. Sprva je delal v srbski varnostno-obveščevalni agenciji BIA. Nato je prestopil na notranje ministrstvo, leta 2020 pa se vrnil v BIA. Leta 2022 je postal namestnik poveljnika enote za varovanje določenih oseb in objektov (JZO), leto pozneje pa njen poveljnik.
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