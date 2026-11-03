'Vučićevemu kriminalistu' odredili 30-dnevni pripor

Vodja Uprave kriminalistične policije Marko Kričak in vodja Službe za zatiranje kriminala Boško Sekulović sta bila predhodno zaslišana pred Posebnim oddelkom za zatiranje korupcije višjega javnega tožilstva v Beogradu, poroča RTS.

Za njiju je bil sedaj odrejen pripor do 30 dni zaradi obstoja posebnih okoliščin, ki kažejo, da bi obdolženec v primeru izpustitve na prostost lahko motil postopek z vplivanjem na priče, je sporočilo Višje sodišče v Beogradu.

Tožilstvo je predhodno sporočilo, da sta bila Marko Kričak in Boško Sekulović 1. novembra aretirana zaradi suma, da sta od 12. maja do 3. junija letos kot uradni osebi MUP RS s prekoračitvijo pristojnosti in izkoriščanjem uradnega položaja, neopravljanjem uradnih dolžnosti, povzročila škodo in hudo kršila pravice oškodovanca - nekdanjega načelnika PU za mesto Beograd V. M., med svojim ravnanjem ob storitvi kaznivega dejanja hudega umora Aleksandra Nešovića - Baje 12. maja letos v restavraciji "27".