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'Vučićevemu kriminalistu' odredili 30-dnevni pripor

Beograd, 03. 11. 2026 11.02 pred 51 minutami 2 min branja 7

Avtor:
M.V.
Marko Kričak

Višje sodišče v Beogradu je odredilo pripor do 30 dni za načelnika Uprave kriminalistične policije Marka Krička in načelnika Službe za zatiranje kriminala Boška Sekulovića, ki sta osumljena zlorabe uradnega položaja v zvezi s primerom umora v restavraciji "27". Kričak je osumljen tudi zlorabe in mučenja. Kričak in Sekulović sta pred tem pred tožilstvom predstavila svoj zagovor.

Vodja Uprave kriminalistične policije Marko Kričak in vodja Službe za zatiranje kriminala Boško Sekulović sta bila predhodno zaslišana pred Posebnim oddelkom za zatiranje korupcije višjega javnega tožilstva v Beogradu, poroča RTS.

Za njiju je bil sedaj odrejen pripor do 30 dni zaradi obstoja posebnih okoliščin, ki kažejo, da bi obdolženec v primeru izpustitve na prostost lahko motil postopek z vplivanjem na priče, je sporočilo Višje sodišče v Beogradu.

Tožilstvo je predhodno sporočilo, da sta bila Marko Kričak in Boško Sekulović 1. novembra aretirana zaradi suma, da sta od 12. maja do 3. junija letos kot uradni osebi MUP RS s prekoračitvijo pristojnosti in izkoriščanjem uradnega položaja, neopravljanjem uradnih dolžnosti, povzročila škodo in hudo kršila pravice oškodovanca - nekdanjega načelnika PU za mesto Beograd V. M., med svojim ravnanjem ob storitvi kaznivega dejanja hudega umora Aleksandra Nešovića - Baje 12. maja letos v restavraciji "27".

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V začetni fazi preiskave tega umora je bil med osumljenci tudi Veselin Milić, takratni vodja beograjske policije. Milić je v prijavi trdil, da so mu vodilni v UKP podtaknili povezavo z umorom. Kričaka zdaj sumijo ponarejanja dokazov in pritiskov na obtožence.

Poleg tega obstaja sum, da je Kričak 16. maja skupaj z drugimi policisti v prostorih UKP zlorabljal in mučil oškodovanca N.L. Najprej naj bi ga udarjali z odprtimi in zaprtimi pestmi v predel glave, mu na glavo nadeli kapuco in ga pri tem dušili. Nato so, kot se sumi, oškodovancu slekli nogavice in ga s pasom pretepli po podplatih in hrbtu, pri čemer je oškodovanec N. L. utrpel lažje telesne poškodbe v obliki hematoma v predelu desne spodnje okončine in hematoma v predelu desne noge.

Kričak se je prej ukvarjal s prodajo avtomobilov. Njegov hiter vzpon v policijskih in obveščevalnih službah se je začel v drugi polovici vladavine Aleksandra Vučića. Sprva je delal v srbski varnostno-obveščevalni agenciji BIA. Nato je prestopil na notranje ministrstvo, leta 2020 pa se vrnil v BIA. Leta 2022 je postal namestnik poveljnika enote za varovanje določenih oseb in objektov (JZO), leto pozneje pa njen poveljnik.

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KOMENTARJI7

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Vzorčen primer
03. 11. 2026 11.50
Pri nas takšen inšpektor še napreduje in nadaljuje s šikaniranjem policistov. Zakaj se pri nas ne ukrepa zoper inšpektorje, ki imajo po več kazenskih ovadb?
Odgovori
0 0
Prelepa Soča
03. 11. 2026 11.40
To briga pa.... koga?
Odgovori
+3
3 0
progresivnidaveknastanovanja
03. 11. 2026 11.47
nas, ker bi se morali zgledovati po njih
Odgovori
0 0
Pajo_36
03. 11. 2026 11.36
Prepiski satelitske komunikacije kažejo povezavo Danila Vučića s klanom v Črni gori. Danilček je zbiral denar za srbsko pravoslavno cerkev v Črni Gori. Janez Janša od svojega frenda Vučića ni nikoli zahteval dosjeje UDBE. Sedja jih. Pranje denarja črnogorske mafije se začne pri gradnjah cerkva, ker se ga lahko opere. Zato Kaja non stopo gradi ene cerkve v BiH in bo sfinanciral tudi kranjsko. Stevo in njegov asistent v DZ, sta non stop v Črni Gori. Mogoče pa zbirata tam prispevke za zvonce. Zato je stevo za prvi obisk, po nastopu funkcije šel k Brnabički v BG. HDZ po zaprtju Alta banke znantno pomaga pri prenosu denarja v druge države. Mi se pa ukvarjamo z burkami. Ane.
Odgovori
+0
2 2
boslo
03. 11. 2026 11.54
Vucic in Milanovic sta vodje kavacev in skaljarcev
Odgovori
0 0
FAUSTOS1
03. 11. 2026 11.22
riba smrdi pri glavi,vsaj prvi koraki študentov so pravi v sloveniji pa politika lovi kurje tatove.
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+2
4 2
Bombardirc1
03. 11. 2026 11.41
Trenutna slovenska politika briše dokaze o lopvščinah svojih članov...
Odgovori
-1
2 3
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