Vučićevi 'lojalisti': kdo so t. i. Špartanci?

Znano je, da so imeli 31. decembra lani srečanje v eni od pravoslavnih cerkev. "Najprej so bili v majhni cerkvi, takšna je njihova navada. Tukaj so kot čuvaji, ne iščejo ministrskih mest ali česar koli. O njih lahko govorim samo pozitivno," je dejal srbski predsednik. Po njegovih besedah so prorusko usmerjeni in bodo nasprotovali vsakršnemu poskusu nasilnega rušenja vlade. "To so častni ljudje, ki niso bogati in so me pripravljeni braniti do smrti. Pripravljeni so na boj, videli ste nekaj teh mladeničev, kako so se zoperstavili Đilasu in njegovim razbojnikom," je še dodal.

Spomnimo, vodja srbske Stranke svobode in pravičnosti Dragan Đilas je bil decembra v Beogradu poškodovan v pretepu, ki je izbruhnil, potem ko je videl ljudi, ki lepijo plakate proti njemu.