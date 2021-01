Poskusi kitajskih oblasti, da bi utišale sorodnike preminulih zaradi covid-19

Izvor novega koronavirusa virusa bo preučila ekipa Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), ki je že v Vuhanu in naj bi že jutri zaključila dvotedensko karanteno. Kot smo že pisali, želi Kitajska na vsak način zasaditi dvom v to, ali je mokra tržnica v Vuhanu res rojstno mesto pandemije novega koronavirusa.

Skupina sorodnikov umrlih, ki se je povezala na spletu, namreč želi, da uradniki v Vuhanu sprejmejo odgovornost. Ti naj bi po mnenju sorodnikov, ki so bili del izbrisanih spletnih pogovorov, neustrezno ravnali in bili sokrivi za več kot 4000 (uradno) zabeleženih smrtnih žrtev novega koronavirusa na območju, piše Guardian.

Kitajske oblasti naj bi izbrisale njihov skupinski pogovor na enem izmed družbenih omrežji. Gre za skupino na družbenem omrežju WeChat, ki jo je v zadnjem letu uporabljalo med 80 do 100 sorodnikov preminulih v Vuhanu in je pred desetimi dnevi brez pojasnila izginila.

Kot pa danes piše Guardian, so se oglasili nekateri svojci preminulih bolnikov z novim koronavirusom. Ti trdijo, da so oblasti posegle v njihovo komunikacijo in poskušajo prikriti sledi njihovih pogovorov.

Številni namreč ne zaupajo uradnemu številu smrtnih žrtev, češ da so zaradi pomanjkanja testov v kaotičnih zgodnjih dneh pandemije mnogi umrli ne da bi potrdili, da so umrli zaradi novega koronavirusa.

Njihova prizadevanja za iskanje pravice in odgovornosti oblasti, pa naj bi slednje zatirale z ustrahovanjem, podkupovanjem in nadzorovanjem komunikacije po družbenih omrežjih. Oblasti so skupinske pogovore izbrisale po tem, ko so nekateri člani pozvali ekipo WHO, da se sestane z njimi. Med njimi je tudi Zhang Hai, ki je zaradi covid-19 izgubil svojega očeta.

Kot je povedal za Guardian, upa, da skupina WHO ne bo postala orodje za širjenje laži: "Neumorno iščemo resnico. Kar se je zgodilo v Vuhanu je bilo kriminalno dejanje in ne želimo, da WHO na Kitajsko pride le zato, da zakrije te zločine. Ne pretvarjajte se, da ne obstajamo in da ne iščemo zadoščenja", sporočajo oblastem in dodajajo, da bodo s pomočjo medijev poskrbeli, da bodo vsi vedeli, da še niso obupali.

Številni člani skupine naj bi celo načrtovali tožbo proti oblastem v Vuhanu, zdaj pa so zaradi izbrisa skupine izgubili stike. Po Zhangovem mnenju to kaže, da so kitajske oblasti zelo živčne in da se bojijo, da bi tem družinam uspelo stopiti v stik s strokovnjaki WHO.