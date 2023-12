Vulin imenovan za člana senata Republike Srpske

Senat so ustanovili na podlagi ustave Republike Srbske iz leta 1992 in je svetovalni organ. Obravnava vprašanja posebnega pomena za politični, nacionalni, gospodarski in kulturni razvoj entitete ter daje mnenja najvišjim institucijam o vprašanjih, ki so v njihovi pristojnosti.

Senatorje, med katerimi so vidne osebnosti iz javnega, znanstvenega in kulturnega življenja ter politiki in gospodarstveniki, izbira predsednik Republike Srbske. Njihov mandat traja sedem let, lahko pa jih je največ 55.

Vulin je z mesta direktorja Bie odstopil v začetku novembra, potem ko so ga ZDA julija uvrstile na seznam sankcioniranih oseb zaradi domnevne korupcije, vpletenosti v trgovino z mamili in povezav z Rusijo. Njegov odstop so zahtevali tudi udeleženci protestov proti nasilju v Srbiji po dveh smrtonosnih strelskih napadih.

Do imenovanja na čelo Bie je bil Vulin dve leti srbski notranji minister, pred tem obrambni minister, še prej pa direktor vladnega urada za Kosovo. Kot minister za obrambo je leta 2020 v Banjaluki prejel tudi priznanje Republike Srbske za prispevek k razvoju odnosov med Srbijo in to entiteto BiH.