Vulin znova brez službe

Da je svet za nacionalno varnost dal soglasje k imenovanju Orlića za direktorja Bie, so v sredo sporočili iz kabineta predsednika države. Direktorja Bie po zakonu mora imenovati vlada, na čelu katere je po decembrskih parlamentarnih volitvah predsednik Srbske napredne stranke (SNS) Miloš Vučević. Kdaj bo vlada uradno imenovala Orlića, še ni znano. Orlić, sicer doktor elektrotehničnih in računalniških znanosti, velja za enega od največjih Vučićevih podpornikov in kritikov opozicije. Član SNS je od ustanovitve leta 2008, v stranki pa je bil odgovoren predvsem za naloge, povezane z obveščanjem, mediji in organizacijami, navaja srbski časnik Danas.

Predsednik češkega senata Miloš Vystrčil z Vladimirjem Orlićem

Za poslanca je bil izvoljen štirikrat. Vzporedno z vzponom v stranki se je vzpenjal tudi na parlamentarni ravni, dokler leta 2022 ni postal predsednik skupščine. Orlić je sicer opozicijo že kot podpredsednik skupščine primerjal s Hitlerjem, Goebbelsom in fašisti ter njihove predstavnike označil za tajkune, lopove in izmečke. Z žaljivkami ni varčeval niti pri napadih na medije. Več predstavnikov opozicije po poročanju portala N1 Srbija ocenilo, da bo imenovanje Orlića pomenilo nadaljevanje ugrabljanja državne tajne službe, ki da jo bodo še naprej uporabljali predvsem proti političnim nasprotnikom. Orlić bo na čelu Bie zamenjal Aleksandra Vulina, ki je novembra lani odstopil s položaja. Vulin je kot razlog za odstop takrat navedel, da ne želi biti povod za izsiljevanje ter pritiske ZDA in Evropske unije na Srbijo, ker ne želi uvesti sankcij proti Rusiji zaradi vojne v Ukrajini.

Aleksandar Vulin

ZDA so proti njemu julija lani uvedle tudi sankcije zaradi domnevne korupcije in vpletenosti v trgovino z mamili ter povezav z Rusijo. Njegov odstop so sicer zahtevali tudi udeleženci protestov proti nasilju v Srbiji po dveh smrtonosnih strelskih napadih maja lani.