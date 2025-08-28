Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Tujina

Z umetno inteligenco simulirali izbruh Fudžija: kaj bi se zgodilo s Tokiem?

Tokio, 28. 08. 2025 08.58 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
N.L.
Komentarji
0

Japonska vlada je objavila videoposnetek, ki prikazuje, kako bi bil videti Tokio, če bi na gori Fudži izbruhnil vulkan. Pepel bi metropolo dosegel v dveh urah, debela plast pepela pa bi lahko porušila stavbe in daljnovode. Mesto bi obstalo v prometnem kaosu in temi. Posnetek je požel veliko pozornosti, saj so ga ustvarili s pomočjo umetne inteligence.

V videoposnetku nastopa ženska, ki med hojo po ulici na telefon nenadoma prejme opozorilo o izbruhu vulkana. "Ta trenutek lahko pride brez kakršnega koli opozorila," v videoposnetku, ki je nastal z umetno inteligenco, pojasni pripovedovalec. Nato sledijo prizori, ko se iz najbolj znane gore na Japonskem dviga gost oblak dima. Tokio, kjer živi 20 milijonov ljudi, prekrije debela plast pepela, ki bi lahko hiše z nizko nosilnostjo celo porušila. Zavlada prometni kaos, saj bi že tanek sloj vulkanskega pepela lahko zaustavil vlake in letalski promet. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Prebivalce opozarjajo, da bi vulkanski pepel Tokio lahko dosegel v samo dveh urah. Izbruh bi predstavljal največja tveganja za zdravstveni sistem in za oskrbo z električno energijo, saj bi se lahko porušili daljnovodi. Zaradi ohromljenega prometa bi bila otežena tudi oskrba s hrano. Opozorilni videoposnetek je izdal oddelek za preprečevanje nesreč mestnih oblasti v Tokiu.  Ogromna bi bila tudi gospodarska škoda, ocenjujejo, da bi presegla 2,5 bilijona jenov (14,2 milijarde evrov). 

Fudži je sicer nazadnje izbruhnil pred več kot 300 leti, a možnosti, da bi izbruhnil ponovno, ne izključujejo. 

Japonska namreč leži na območju intenzivne potresne in posledično vulkanske dejavnosti. Oblasti so v zadnjem letu močno poostrile aktivnosti, s katerimi prebivalce opozarjajo na večjo previdnost in preventivno ravnanje v primeru nesreč. 

Videoposnetek je sprožil različne odzive. Medtem ko nekateri preventivna opozorila pozdravljajo in menijo, da prispevajo k boljši osveščenosti, so bili drugi skeptični, češ da se med prebivalci seje nepotreben strah. 

Fudži izbruh vulkana umetna inteligenca Tokio naravne katastrofe
Naslednji članek

Vojna za prvo vrsto: namesto v sobah turisti spijo na ležalnikih

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1163