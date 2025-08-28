Z umetno inteligenco simulirali izbruh Fudžija: kaj bi se zgodilo s Tokiem?

V videoposnetku nastopa ženska, ki med hojo po ulici na telefon nenadoma prejme opozorilo o izbruhu vulkana. "Ta trenutek lahko pride brez kakršnega koli opozorila," v videoposnetku, ki je nastal z umetno inteligenco, pojasni pripovedovalec. Nato sledijo prizori, ko se iz najbolj znane gore na Japonskem dviga gost oblak dima. Tokio, kjer živi 20 milijonov ljudi, prekrije debela plast pepela, ki bi lahko hiše z nizko nosilnostjo celo porušila. Zavlada prometni kaos, saj bi že tanek sloj vulkanskega pepela lahko zaustavil vlake in letalski promet.

Prebivalce opozarjajo, da bi vulkanski pepel Tokio lahko dosegel v samo dveh urah. Izbruh bi predstavljal največja tveganja za zdravstveni sistem in za oskrbo z električno energijo, saj bi se lahko porušili daljnovodi. Zaradi ohromljenega prometa bi bila otežena tudi oskrba s hrano. Opozorilni videoposnetek je izdal oddelek za preprečevanje nesreč mestnih oblasti v Tokiu. Ogromna bi bila tudi gospodarska škoda, ocenjujejo, da bi presegla 2,5 bilijona jenov (14,2 milijarde evrov).

Fudži je sicer nazadnje izbruhnil pred več kot 300 leti, a možnosti, da bi izbruhnil ponovno, ne izključujejo.

Japonska namreč leži na območju intenzivne potresne in posledično vulkanske dejavnosti. Oblasti so v zadnjem letu močno poostrile aktivnosti, s katerimi prebivalce opozarjajo na večjo previdnost in preventivno ravnanje v primeru nesreč.

Videoposnetek je sprožil različne odzive. Medtem ko nekateri preventivna opozorila pozdravljajo in menijo, da prispevajo k boljši osveščenosti, so bili drugi skeptični, češ da se med prebivalci seje nepotreben strah.