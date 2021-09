Vulkan na španski La Palmi uničil več hiš, evakuirali več kot 5000 oseb

Po poročanju španskih medijev je bilo v izbruhu vulkana, ki se je začel v nedeljo okoli 15. ure po lokalnem času, poškodovanih okoli 100 hiš. Doslej so na varno prepeljali približno 5000 prebivalcev otoka, na katerem živi okoli 80.000 ljudi. Davi so sporočili, da nadaljnjih evakuacij ne načrtujejo.

"Uničenih je več hiš," je povedala tiskovna predstavnica regionalne vlade Kanarskih otokov. Natančno število po njenih besedah še ni znano. Župan kraja El Paso, katerega prebivalce so zaradi vulkanskega izbruha evakuirali, Sergio Rodriguez , je povedal, da je bilo v njegovi občini "okoli 20 hiš povsem uničenih". "Lava na svoji poti ni pustila ničesar," je dejal. Dodal je, da so prebivalci negotovi.

Ponoči je bilo videti izbruhe lave, ki jo je neslo na stotine metrov v nebo, po hribu pa so se zlivale tri oranžne reke staljenih kamnin. Mariano Hernández, predsednik sveta La Palme, je ljudi pozval, naj se izogibajo prizadetim območjem, saj so gledalci ovirali evakuacijo. "Ljudje se ne bi smeli približevati mestu izbruha," je dejal in dodal: "Z evakuacijo imamo resne težave, ker so ceste polne ljudi, ki si želijo ogledati izbruh."

Po navedbah predsednika Kanarskih otokov Angela Victorja Torresa naj bi vulkan Cumbre Vieja vseboval od 17 do 20 milijonov kubičnih metrov lave. Tako, da se bo izbruh nadaljeval, je sporočil na družbenih omrežjih. Vendar pa po ocenah pristojnih ne bo novih mest izbruha, je dodal.