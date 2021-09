Vulkan na Islandiji aktiven najdlje v zadnjih 50 letih

Vulkan, ki leži na polotoku Reykjanes, je od Reykjavika oddaljen okoli 30 kilometrov in leži v dolini na jugozahodu otoka, od obale je oddaljen približno 4,7 kilometra. Gre za šesti vulkanski izbruh v zadnjih 20 letih, ki je že daljši od izbruha Holuhrauna na vzhodu otoka. Ta je trajal od konca avgusta 2014 pa do konca februarja 2015.

Najdaljši izbruh na Islandiji se je sicer zgodil pred več kot 50 leti, in sicer na otoku Surtsey tik ob južni obali. Trajal je skoraj štiri leta, od novembra 1963 do junija 1967.

Za zdaj ne kaže, da se bo vulkan kmalu umiril

Čeprav se je tok za devet dni umiril, se je lava v začetku septembra znova pojavila pri Fagradalshraunu, občasno so nastali močni izbruhi, ki jih je spremljal močan dim. Lava se je začela kopičiti tudi v tunelih pod utrjeno površino, nastali so žepki, površje pa je počasi popustilo, zato se je lava kot val razlila na obalo.

Skupno število obiskovalcev, ki so se odpravili na hribovje, da bi si ogledali spektakel, je verjetno še višje, saj so števec na poti na vulkan postavili šele pet dni po izbruhu. V prvem mesecu se je odprlo deset razpok, ki so tvorile sedem majhnih kraterjev, zdaj sta vidna le še dva. Po podatkih Inštituta za znanost o Zemlji je še vedno aktiven le en krater, ki meri 334 metrov in leži le nekaj deset metrov pod najvišjim vrhom v okolici.

Kljub temu za zdaj ne kaže, da se bo vulkan kmalu umiril. "Zdi se, da je magme še vedno dovolj. Vulkan bi bil lahko še dolgo aktiven," je dejal Geirsson.