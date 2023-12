Vulkan na Islandiji se umirja, a pričakujejo nove razpoke

Vulkan je v ponedeljek izbruhnil na polotoku Reykjanes po tednih močnih potresov in tresljajev. Novembra so oblasti iz ribiškega mesteca Grindavika, ki ga ogroža lava, evakuirale 4000 ljudi.

Islandski meteorološki urad je sporočil, da se vulkan še naprej umirja, obstaja pa povečana verjetnost, da se bodo vdolž prvotnega preloma odprle nove razpoke.

Včeraj so sicer opozorili, da bi lahko strupeni plini dosegli tudi islandsko prestolnico Reykjavik, ki se nahaja okoli 42 kilometrov od Grindavika, a se to do danes zjutraj ni zgodilo.

Znanstveniki lahko sicer o nadaljnji aktivnosti vulkana le ugibajo in se opirajo na satelitske slike, poroča znanstveni dopisnik Sky News Thomas Moore. Tla so se po izbruhu na nekaterih območjih dvignila za 35 centimetrov, zdaj pa so se spustila za 5. "Ali bo prišlo še več lave? Ne vemo, zelo pozorno spremljamo, da bi se prepričali, ali se bodo odprle nove razpoke," dodaja Moore.

Grindavik bo medtem mesto duhov vse do 28. decembra. Islandska javna televizija RUV poroča, da je policija zaprla območje za ves promet, policisti so tam prisotni 24 ur na dan. Zaprto je tudi priljubljeno turistično zdravilišče Blue Lagoon, dejavnosti v bližnji elektrarni Svartsengi pa so omejene.