Lava bruhala 90 metrov v zrak in se razlila po več kot 200 hektarih

Vulkan se nahaja na vrhu gore na okoli 1200 metrov, kjer pa se seseda sam vase, zato ima posebno geološko obliko – kaldera – nekakšen vulkanski krater.

V ponedeljek okoli 2. ure so najprej zaznali potresne sunke, dobre pol ure kasneje pa še prve razpoke, iz katerih je lava bruhala v zrak tudi do višine 90 metrov. Rdeča lava je bruhala iz več 'fontan' in se nato razlila po več kot 263 hektarih. Poznavalci ocenjujejo, da je območje prekrila dober meter debela plast lave.

Vulkan sicer velja za enega najaktivnejših, v zadnjih štirih letih je vulkan izbruhnil kar šestkrat, nazadnje junija in septembra. Območje so zato leta 2007 zaradi nepredvidljivosti zaprli. Obiskovalci, ki si krater želijo ogledati, ga lahko opazujejo iz bolj oddaljenega razglednega mesta.

Poleg vulkana Kilauea je na Havajih aktiven še vulkan Mauna Loa, poroča AP.