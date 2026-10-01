Volkswagen bi ukinil 10 kolektivnih pogodb: bo sledil nov 'božični čudež'?

Medtem ko iz koncerna ne želijo sporočiti točnih številk, sindikati trdijo, da je ogroženih deset kolektivnih pogodb: kolektivna pogodba o plačilu, splošna kolektivna pogodba, okvirna kolektivna pogodba o razvrščanju delovnih mest, o dogovorjenih dodatkih, o dodelitvi dogovorjenega dodatnega plačila, o uspešnosti in številu zaposlenih, kolektivna pogodba za zaposlene s posebnim delovnim časom, del kolektivne pogodbe za poklicno usposabljanje, kolektivna pogodba za zaposlene s strokovnimi ali vodstvenimi funkcijami in pogodba o prejemkih zaposlenih s strokovnimi ali vodstvenimi funkcijami – TarifPlus, navaja NDR.

Sindikat trdi, da bo VW s tem posegel v že dogovorjene delovne pogoje, med drugim v izpogajane dodatke, zaposlovanje pripravnikov in zaščito starejših delavcev in invalidov.

Po podatkih VW se približno 30.000 zaposlenih že strinja s predčasno upokojitvijo.

Vsi vpleteni so se že v sredo sestali na sestanku o pregledu stanja, po njem pa je vodja kadrovske službe Arne Meiswinkel sporočil, da se je gospodarsko okolje za avtomobilsko industrijo v zadnjih letih znatno poslabšalo. Med razlogi je navedel kitajske proizvajalce, ki s poceni izvozom prodirajo v Evropo, geopolitične napetosti in carine.

Odpovedi pogodb bi sicer po trenutnih dogovorih lahko stopile v veljavo šele po letu 2030. Do takrat namreč še velja dogovor iz konca leta 2024, ko so sindikati in VW po celonočnih pogajanjih, tudi v hotelu v Hannovru, dosegli dogovor o družbeno odgovornem zmanjšanju števila delovnih mest za do 50.000 (upokojitve, prostovoljni odhodi), približno polovico od tega v Nemčiji. Volkswagen je v zameno izdal garancijo, da bo delovna mesta ohranil do konca leta 2030. Dogovor so dosegli pred božičem, zato so ga zaposleni poimenovali "božični čudež".

Protest zaposlenih na sedežu Volkswagna septembra 2024. Proteste in stavke napovedujejo tudi za letos.

A v ta dogovor je VW vključil tudi varovalko: če se gospodarske razmere do leta 2030 spremenijo, se delodajalec in sindikati lahko vrnejo za pogajalsko mizo. Sredin sestanek je potekal prav v tem kontekstu.

Pogajanja naj bi se začela konec leta, ko se izteče tudi prepoved stavke, navaja tagesschau. Tudi tokrat sindikati napovedujejo oster boj in množične proteste.

Sindikati in delavski svet vztrajata, da se VW ne sme osredotočiti zgolj na vprašanje stroškov dela. Zahtevata dolgoročno vizijo za vse tovarne in večje sodelovanje med znamkami v koncernu, kamor poleg VW spadajo še Škoda, Seat, Cupra, Audi, Bentley, Automobili Lamborghini, Ducati, Porsche ...

Čeprav ni bil dosežen še noben dogovor, se po podatkih VW približno 30.000 zaposlenih že strinja s predčasno upokojitvijo, navajajo nemški mediji.