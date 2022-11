Vzajemna energetska podpora med Nemčijo in Francijo

Francija je bila od leta 1981 neto izvoznica električne energije, zlasti zaradi svojih jedrskih elektrarn. Sedaj pa uvaža več električne energije, kot je izvozi. Zaradi težav z vzdrževanjem elektrarn pa bi v primeru izjemno mrzle zime ponekod v Franciji lahko prišlo tudi do izpada elektrike.

V skladu s sporazumom se Nemčija zavezuje, da bo do sredine aprila prihodnje leto odložila postopno opuščanje jedrskih elektrarn, da bi Franciji lahko zagotovila dodatne količine električne energije. "Prav tako bo mobilizirala vse tržne in rezervne proizvodne zmogljivosti, da bi čim bolj povečala pretok električne energije v Francijo," je zapisano v sporazumu.

Elisabeth Borne in Olaf Scholz med podpisom sporazuma.

Hkrati pa sta poudarila pomen francosko-nemškega partnerstva in meddržavne odnose opisala kot tesne in bogate.

Voditelja sta poleg energetike razpravljala tudi o Ukrajini in ponovno potrdila zavezanost svojih držav podpori Kijevu, vse dokler bo to potrebno.

"V kritičnih razmerah, v katerih se je znašla Evropa, je krepitev odnosov med državama pomembnejša kot kdaj koli prej," je po srečanju na novinarski konferenci dejala Elisabeth Borne. Olaf Scholz pa je poudaril, da si prijatelji v stiski stojijo ob strani. "Nemčija in Francija sta zgled skupne evropske solidarnosti," je še dodal.

Francoska premierka, ki je položaj prevzela maja, naj bi po prvotnih načrtih v Berlin odpotovala že septembra, vendar je bilo treba obisk preložiti, saj se je Scholz takrat okužil z novim koronavirusom. Njeno potovanje v Berlin velja za poskus oživitve nemško-francoskih odnosov, ki so bili v zadnjih mesecih napeti zaradi različnih stališč glede ključnih vprašanj, kot so energetika, obramba in industrijska politika.