Vzdolž reke Ganges v Indiji našli na stotine trupel

Policija v severni Indiji preiskuje na stotine trupel, ki so se pojavila na obrežju reke Ganges. Nekatera naj bi bila pokopana v plitvih peščenih grobovih, druga naj bi na breg naplavila reka. Po pomoč so se obrnili tudi na vaščane, na družbenih omrežjih pa so se pojavila ugibanja, da gre za trupla žrtev covida-19. Platnene prevleke, s katerimi so bila pokrita trupla, so sicer razgalile tudi padavine, ki so zajele Indijo. Te se zdaj še krepijo, močan ciklon je medtem popolnoma opustošil zahod države, pri čemer je umrlo najmanj šest ljudi.

Policija se po vaseh vozi z džipi in čolni, prek prenosnih zvočnikov pa ljudi prosi, naj trupel ne odlagajo v reke. "Tu smo, da vam pomagamo pri izvedbi pogrebov," sporočajo. V petek so padavine v mestu Prayagraj, v zvezni državi Uttar Pradesh, razkrile platnene prevleke, s katerimi so bila pokrita trupla, pokopana v plitvih peščenih grobovih na obrežju reke Ganges, poroča AP News. Predstavnik vlade za odnose z javnostmi Navneet Sehgal je sicer zanikal poročanje lokalnih medijev, da so v zadnjih dveh tednih iz rek potegnili več kot 1000 trupel žrtev covida-19. "Stavim, da ta trupla niso povezana s covidom-19," je dejal. Povedal je, da nekateri vaščani v določenih obdobjih verskega pomena zaradi hindujske tradicije niso kremirali trupel svojih bližnjih, kot je sicer običajno, pač pa jih odlagali v reke ali grobove izkopali na rečnih bregovih. Višji policist K. P. Singh je medtem dejal, da so oblasti na bregu reke v mestu Prayagraj predvidele upepeljevanje umrlih zaradi covida-19, pokopi ob reki pa niso več dovoljeni. Po njegovih besedah so državne oblasti v Sehgalu našle "majhno število" trupel, vendar točnega števila niso navedle.

Ramesh Kumar Singh, član dobrodelne organizacije Bondhu Mahal Samiti, ki pomaga kremirati trupla, je na drugi strani dejal, da je število smrtnih primerov na podeželskih območjih zelo veliko, revni ljudje pa so trupla v reke odlagali zaradi (pre)velikih stroškov pogrebnega obreda in pomanjkanja lesa. Stroški sežiganja so se potrojili in trenutno znašajo 15.000 rupij (okoli 168 evrov). V sosednjem Biharu našli 71 trupel Zdravstvene oblasti v sosednji zvezni državi Bihar so prejšnji teden našle 71 naplavljenih trupel. Čeprav so opravili posmrtne preiskave, zaradi razgradnje trupel vzrokov smrti niso mogli potrditi. Najmanj ducat trupel, zakopanih v pesek, so prejšnji teden našli tudi na dveh lokacijah na bregu reke v okrožju mesta Unnao, okoli 40 kilometrov jugozahodno od mesta Lucknow, glavnega mesta zvezne države Uttar Pradesh. Okrožni sodnik Ravindra Kumar je dejal, da preiskava za ugotavljanje vzroka smrti še poteka. Obe veliki zvezni državi Indije, Uttar Pradesh in Bihar, s skupno skoraj 358 milijoni prebivalcev, sta sicer med najhuje prizadetimi v tokratnem valu epidemije z izjemno visokim številom smrtnih žrtev. Nesrečni vaščani so bolnike na zdravljenje vozili v bližnja mesta, številni pa so, kot žrtve propadajočega zdravstvenega varstva Indije, umrli že na poti.

Indijsko ministrstvo za zdravje je poročalo o 311.170 potrjenih primerih v zadnjih 24 urah, medtem ko jih je bilo včeraj 326.098. Poročali so tudi o 4077 dodatnih smrtnih primerih, kar pomeni, da naj bi skupno v državi zabeležili že več kot 270.284 smrti zaradi covida-19. Strokovnjaki sicer pravijo, da sta obe številki najverjetneje dejansko še veliko večji. Zahodno obalo Indije opustošil ciklon, več mrtvih Že tako prizadeto državo – predvsem dele zahodne obale Indije – pa je zdaj opustošil še močan ciklon. Silovito deževje in vetrovi so povzročili hude poplave, uničevali hiše ter podirali drevesa in električne stebre. Najmanj šest ljudi je pri tem umrlo.

Tropska nevihta Tauktae se je krepila nad Arabskim morjem, potem pa se je od petka ponoči pomikala proti severu preko indijskih zveznih držav Kerala in Karnataka do Goe na severozahodu. V Kerali sta po dosedanjih podatkih umrli dve osebi, v Karnataki pa štiri. Več sto tisoč ljudi so evakuirali v začasna bivališča, in to kljub nevarnosti okužbe z novim koronavirusom. Vihar naj bi zdaj po napovedih indijskih meteorologov nadaljeval pot v smeri severozahoda in kopno dosegel v torek zgodaj zjutraj na obali zvezne države Gujarat. Poznavalci svarijo, da utegne na obalnih predelih Gujarata povzročiti ogromno gmotno škodo, vetrovi bi lahko tam dosegli hitrost do kar 175 kilometrov na uro. Indijski premier Narendra Modi je regije, kjer je velika nevarnost ciklona, včeraj pozval, naj predvsem v bolnišnicah, kjer zdravijo bolnike s covidom-19, nemudoma zagotovijo rezervne vire elektrike ter zaloge nujnih zdravil in kisika, saj utegne biti transport v prihodnjih dneh oviran.