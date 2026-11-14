Pol milijarde evrov vredna futuristična lepotica odhaja?

Po štirih letih in pol naj bi se iz Tržaškega zaliva umaknila ena njegovih najbolj nenavadnih znamenitosti. Futuristična bela jadrnica s tremi visokimi jambori, ki je od marca 2022 zasidrana v bližini Trsta, naj bi se že v prihodnjih dneh odpravila proti približno 200 kilometrov oddaljeni Anconi.
Kot poročajo italijanski mediji, med njimi tržaški Il Piccolo, in specializirani pomorski portal SuperYacht24, bi lahko 143-metrsko plovilo iz Tržaškega zaliva odplulo že v torek, 17. novembra.
Med plovbo naj bi ga spremljale enote italijanske finančne policije. Jahta namreč ostaja pod sankcijami, zato premestitev ne pomeni, da lahko njen lastnik z njo ponovno prosto razpolaga.
Zakaj mora milijarderjeva jahta zapustiti Trst?
Razlog za premestitev je obvezno vzdrževanje in obnovitev klasifikacijskih spričeval, s katerimi se potrjuje tehnična ustreznost plovila. Takšne preglede je treba opravljati v predpisanih časovnih intervalih, pri Sailing Yacht A pa je bil zadnji opravljen leta 2022, tik pred zamrznitvijo.
V Anconi naj bi se začela prva faza del, ki bo po navedbah italijanskih medijev trajala približno šest mesecev.
Za izvedbo so bili sprva v igri različni italijanski pristaniški in ladjedelniški centri, med njimi tudi Genova. Toda prevoz tako velikega plovila na ligursko obalo bi bil predrag, zato so se odločili za Ancono.
Dogovor o premestitvi in vzdrževanju naj bi dosegli predstavniki italijanske države, lastnika plovila in družbe za upravljanje s sedežem v Dubaju.
Po prvi fazi del bo sledila še obsežnejša prenova, ki bo vključevala pregled in posodobitev strojnih sistemov ter notranje opreme. Ta naj bi potekala v drugem jadranskem pristanišču, vendar njegova lokacija še ni določena. Zato ni izključeno, da se bo jahta prihodnje leto vrnila v Trst.
Milijonski stroški za Italijo
Sailing Yacht A je povezana z ruskim milijarderjem Andrejem Melničenkom, ki je obogatel predvsem v industriji gnojil in premoga. Njeno vrednost ocenjujejo na približno 530 milijonov evrov.
Italijanske oblasti so marca 2022, kmalu po začetku ruske invazije na Ukrajino, odredile zamrznitev plovila v okviru sankcij Evropske unije proti ruskim posameznikom, povezanim s političnim in gospodarskim vrhom države.
Od takrat jahta ostaja v Tržaškem zalivu, njeno vzdrževanje pa predstavlja precejšen strošek.Dosedanji stroški naj bi presegli 40 milijonov evrov, dnevno vzdrževanje pa naj bi stalo približno 24.600 evrov.
Velik del stroškov je povezan z zagotavljanjem energije in ohranjanjem plovila v ustreznem tehničnem stanju. Ker jahta v Trstu nima primernega priveza s priključkom na kopensko električno omrežje, mora elektriko zagotavljati z lastnimi generatorji.
V Anconi naj bi jo bilo mogoče priključiti na električno omrežje, kar bi lahko zmanjšalo tekoče stroške.
Ena najbolj nenavadnih svoje vrste
Sailing Yacht A ni običajna luksuzna jahta. Njena futuristična zasnova bolj kot na tradicionalno jadrnico spominja na vesoljsko plovilo.
Dolga je približno 143 metrov, njeni trije jambori pa se dvigajo visoko nad palubo. Zasnoval jo je sloviti francoski oblikovalec Philippe Starck, zgradili pa so jo v nemški ladjedelnici Nobiskrug.
Velja za eno največjih zasebnih jadrnic na svetu in eno najprepoznavnejših plovil v razredu superjaht.
Prav zaradi izjemnih dimenzij, tehnične kompleksnosti in razkošne opreme bodo vzdrževalna dela zahtevna in draga. Njihova vrednost naj bi znašala več milijonov evrov.
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