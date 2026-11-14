Pol milijarde evrov vredna futuristična lepotica odhaja?

Po štirih letih in pol naj bi se iz Tržaškega zaliva umaknila ena njegovih najbolj nenavadnih znamenitosti. Futuristična bela jadrnica s tremi visokimi jambori, ki je od marca 2022 zasidrana v bližini Trsta, naj bi se že v prihodnjih dneh odpravila proti približno 200 kilometrov oddaljeni Anconi. Kot poročajo italijanski mediji, med njimi tržaški Il Piccolo, in specializirani pomorski portal SuperYacht24, bi lahko 143-metrsko plovilo iz Tržaškega zaliva odplulo že v torek, 17. novembra. Med plovbo naj bi ga spremljale enote italijanske finančne policije. Jahta namreč ostaja pod sankcijami, zato premestitev ne pomeni, da lahko njen lastnik z njo ponovno prosto razpolaga.

Zakaj mora milijarderjeva jahta zapustiti Trst?

Razlog za premestitev je obvezno vzdrževanje in obnovitev klasifikacijskih spričeval, s katerimi se potrjuje tehnična ustreznost plovila. Takšne preglede je treba opravljati v predpisanih časovnih intervalih, pri Sailing Yacht A pa je bil zadnji opravljen leta 2022, tik pred zamrznitvijo. V Anconi naj bi se začela prva faza del, ki bo po navedbah italijanskih medijev trajala približno šest mesecev. Za izvedbo so bili sprva v igri različni italijanski pristaniški in ladjedelniški centri, med njimi tudi Genova. Toda prevoz tako velikega plovila na ligursko obalo bi bil predrag, zato so se odločili za Ancono. Dogovor o premestitvi in vzdrževanju naj bi dosegli predstavniki italijanske države, lastnika plovila in družbe za upravljanje s sedežem v Dubaju. Po prvi fazi del bo sledila še obsežnejša prenova, ki bo vključevala pregled in posodobitev strojnih sistemov ter notranje opreme. Ta naj bi potekala v drugem jadranskem pristanišču, vendar njegova lokacija še ni določena. Zato ni izključeno, da se bo jahta prihodnje leto vrnila v Trst.

Mega jahta A v Tržaškem zalivu FOTO: Shutterstock

Milijonski stroški za Italijo

Sailing Yacht A je povezana z ruskim milijarderjem Andrejem Melničenkom, ki je obogatel predvsem v industriji gnojil in premoga. Njeno vrednost ocenjujejo na približno 530 milijonov evrov. Italijanske oblasti so marca 2022, kmalu po začetku ruske invazije na Ukrajino, odredile zamrznitev plovila v okviru sankcij Evropske unije proti ruskim posameznikom, povezanim s političnim in gospodarskim vrhom države. Od takrat jahta ostaja v Tržaškem zalivu, njeno vzdrževanje pa predstavlja precejšen strošek.Dosedanji stroški naj bi presegli 40 milijonov evrov, dnevno vzdrževanje pa naj bi stalo približno 24.600 evrov. Velik del stroškov je povezan z zagotavljanjem energije in ohranjanjem plovila v ustreznem tehničnem stanju. Ker jahta v Trstu nima primernega priveza s priključkom na kopensko električno omrežje, mora elektriko zagotavljati z lastnimi generatorji. V Anconi naj bi jo bilo mogoče priključiti na električno omrežje, kar bi lahko zmanjšalo tekoče stroške.

Ena najbolj nenavadnih svoje vrste