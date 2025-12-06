Zaposleni vzel čokolado z mize županje in dobil opomin

Komisar za etiko je v skladu s Kodeksom etike za javne uslužbence in zaposlene v upravnih organih mesta Reka ocenil, da je v primeru zaposlenega, ki je iz salona mesta Reka vzel čokolado, prišlo do manjše kršitve Kodeksa etike. To pomeni, da razen opozorila zaposlenemu ne bo vpliva na njegove pravice v zvezi z delom. To je potrdilo tudi mesto Reka, poroča Novi list.

"Na podlagi vseh zbranih in razpoložljivih podatkov je pooblaščenec pritožbo ocenil kot utemeljeno v smislu, da je bilo ravnanje zaposlenega v nasprotju z določbami Kodeksa etike, po katerem so javni uslužbenci in zaposleni pri opravljanju svojih delovnih nalog dolžni paziti, da ne zmanjšujejo svojega osebnega ugleda, ugleda mesta ter zaupanja državljanov in pravnih oseb v službe in upravne organe mesta," so pojasnili v Upravnem oddelku za splošne zadeve mesta Reka.

Županja Iva Rinčić je poudarila, da problem ni bila vrednost ukradenega predmeta, temveč izgubljeno zaupanje. Ko je Policijska uprava Primorsko-goranske županje izvedela za krajo čokolade, so županjo Reke vprašali, ali želi prijaviti krajo, a je to zavrnila.

Županja Reke je natančno ugotovila, kaj se je zgodilo, ko si je ogledala videoposnetek, na katerem je več ljudi, uslužbencev mestne uprave, premikalo pohištvo v pisarni županje, posnetek pa kaže tudi, da je eden od njih čokolado vzel z mize in jo dal v žep.