Tujina

Zaposleni vzel čokolado z mize županje in dobil opomin

Reka, 06. 12. 2025 17.33 | Posodobljeno pred 25 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.V.
Komentarji
9

Reška županja Iva Rinčić je sporočila, da je eden od zaposlenih pred več kot mesecem dni iz njene pisarne ukradel čokolado. Storilca so odkrili s pomočjo nameščenih videokamer in ga prijavili Komisiji za etiko javnih uslužbencev, ki je zaposlenemu izdala opomin.

Čokolada
Čokolada FOTO: POP TV

Komisar za etiko je v skladu s Kodeksom etike za javne uslužbence in zaposlene v upravnih organih mesta Reka ocenil, da je v primeru zaposlenega, ki je iz salona mesta Reka vzel čokolado, prišlo do manjše kršitve Kodeksa etike. To pomeni, da razen opozorila zaposlenemu ne bo vpliva na njegove pravice v zvezi z delom. To je potrdilo tudi mesto Reka, poroča Novi list.

"Na podlagi vseh zbranih in razpoložljivih podatkov je pooblaščenec pritožbo ocenil kot utemeljeno v smislu, da je bilo ravnanje zaposlenega v nasprotju z določbami Kodeksa etike, po katerem so javni uslužbenci in zaposleni pri opravljanju svojih delovnih nalog dolžni paziti, da ne zmanjšujejo svojega osebnega ugleda, ugleda mesta ter zaupanja državljanov in pravnih oseb v službe in upravne organe mesta," so pojasnili v Upravnem oddelku za splošne zadeve mesta Reka.

Županja Iva Rinčić je poudarila, da problem ni bila vrednost ukradenega predmeta, temveč izgubljeno zaupanje. Ko je Policijska uprava Primorsko-goranske županje izvedela za krajo čokolade, so županjo Reke vprašali, ali želi prijaviti krajo, a je to zavrnila.

Županja Reke je natančno ugotovila, kaj se je zgodilo, ko si je ogledala videoposnetek, na katerem je več ljudi, uslužbencev mestne uprave, premikalo pohištvo v pisarni županje, posnetek pa kaže tudi, da je eden od njih čokolado vzel z mize in jo dal v žep.

čokolada reka kraja županja
KOMENTARJI (9)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Free_Palestine
06. 12. 2025 17.59
Je bila čokolada znamke Kraš.
ODGOVORI
0 0
komarec
06. 12. 2025 17.52
+1
Koliko je bilo te robe, ena tona?
ODGOVORI
1 0
Omreznina2024
06. 12. 2025 17.48
+3
..............problem ni bila vrednost ukradenega predmeta, temveč izgubljeno zaupanje........Se pravi vse kar je več vredno od čokolade je vredno objave in to iz tujine. Koliko nam krade držaava, pa ni objav ?, saj ni problem vrednost ukradene vrednosti, ampak izgubljeno zaupanje do države.
ODGOVORI
3 0
Agartha enjoyer
06. 12. 2025 17.42
+2
Je bo vas župnik
ODGOVORI
2 0
tech
06. 12. 2025 17.41
+5
To je tema za kakšno humoristično nadaljevanko. Kaj res je šla preverjat kamere zaradi ene čokoloda? Je mela res tako pomankanje sladkorja ali ima tako zamorjeno življenje.
ODGOVORI
5 0
proofreader
06. 12. 2025 17.39
+6
Nek župan ljudem krade milijone in ne dobi niti opomina.
ODGOVORI
7 1
Sredinc
06. 12. 2025 17.40
+5
vsi vemo kateri de..
ODGOVORI
5 0
