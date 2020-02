Vasica Li na severu Finske postaja okolju najbolj prijazna na svetu. Otroke v duhu ekološke zavednosti vzgajajo od malih nog, zgled pa so seveda odrasli. Ne uporabljajo več fosilnih goriv, izpuste toplogrednih plinov so že zmanjšali za kar 80 odstotkov. Od leta 2012 vlagajo v geotermalno, solarno in vetrno energijo, na račun katere že kujejo dobiček v višini pol milijona evrov na leto.