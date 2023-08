Vzgojitelj spolno zlorabil 91 deklic, obtožen je 1623 kaznivih dejanj spolne zlorabe

Nekdanji vzgojitelj je izkoristil svojo dostopnost do otrok, in to v prostoru, kjer bi se morali otroci predvsem počutiti varno in spoštovano. 45-letnik pa je nad 91 deklicami izvajal spolno nasilje, vključno s posilstvom v ducatu centrov za učenje v Brisbanu, Sydneyju in v tujini.

Policija je vzgojitelja aretirala, potem ko so našli videoposnetek na temnem spletu, ki prikazuje spolno zlorabo dekleta. Po preiskavi so odkrili več gradiva, ki prikazuje zlorabo različnih deklic.