Vzgojiteljica na Hrvaškem osumljena širjenja otroške pornografije

Informacija o aretaciji vzgojiteljice, ki je v vrtcu delala več let, je po poročanju časnika 24sata prišla od staršev. Potrdili so jo na mestni upravi, ki je ustanovitelj vrtca.

Kot so pojasnili iz občine v sporočilu za javnost, vzgojiteljica 4. novembra ni prišla na delo, 26. novembra pa je vrtec od pristojnega sodišča prejel obvestilo, da je zanjo odrejen enomesečni pripor zaradi utemeljenega suma kaznivega dejanja seznanjanja otrok s pornografijo. Pripor bo trajal do 4. decembra, ko bo sodišče odločilo o podaljšanju ali ukinitvi.

Po neuradnih informacijah, ki jih navaja 24sata, so pri vzgojiteljici našli fotografije otrok, starih od 12 do 14 let, v neprimernih pozah. Vzgojiteljica naj bi fotografije nato pošiljala zainteresiranim osebam in jih objavljala na spletnih straneh s pedofilskimi vsebinami.