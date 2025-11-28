Svetli način
Vzgojiteljica na Hrvaškem osumljena širjenja otroške pornografije

Zagreb, 28. 11. 2025 15.03 | Posodobljeno pred 58 minutami

Avtor
STA , L.M.
2

Hrvaško javnost je vznemirila novica, da so na vzhodu države v začetku meseca zaradi suma širjenja otroške pornografije priprli vzgojiteljico v enem od vrtcev. Informacijo so za hrvaški časnik potrdili iz mestne občine, v kateri je vrtec, starši otrok iz njene skupine pa so za primer izvedeli v četrtek na roditeljskem sestanku.

Informacija o aretaciji vzgojiteljice, ki je v vrtcu delala več let, je po poročanju časnika 24sata prišla od staršev. Potrdili so jo na mestni upravi, ki je ustanovitelj vrtca.

Kot so pojasnili iz občine v sporočilu za javnost, vzgojiteljica 4. novembra ni prišla na delo, 26. novembra pa je vrtec od pristojnega sodišča prejel obvestilo, da je zanjo odrejen enomesečni pripor zaradi utemeljenega suma kaznivega dejanja seznanjanja otrok s pornografijo. Pripor bo trajal do 4. decembra, ko bo sodišče odločilo o podaljšanju ali ukinitvi.

Po neuradnih informacijah, ki jih navaja 24sata, so pri vzgojiteljici našli fotografije otrok, starih od 12 do 14 let, v neprimernih pozah. Vzgojiteljica naj bi fotografije nato pošiljala zainteresiranim osebam in jih objavljala na spletnih straneh s pedofilskimi vsebinami.

Vrtec
Vrtec FOTO: Shutterstock

Ker so zaradi zaščite otrok vse informacije, povezane z aretacijo in domnevnimi kaznivimi dejanji, tajne, za zdaj ni znano, ali je objavljala tudi fotografije otrok iz svoje vrtčevske skupine.

Vrtec je po prejemu obvestila od sodišča v četrtek popoldne sklical roditeljski sestanek in starše seznanil s primerom, kolikor dopušča zakon. Proti vzgojiteljici že poteka postopek izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi, so še pojasnili.

Nekateri starši otrok iz vrtca, v katerem je delala vzgojiteljica, so za 24sata povedali, da o primeru niso vedeli ničesar, dokler niso bile objavljene prve informacije. Pristojna policijska uprava je medtem pojasnila, da ne morejo razkrivati morebitnih postopkov, kadar gre za otroke in mladoletnike.

otroška pornografija vzgojiteljica pripor Hrvaška vrtec
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Vera in Bog
28. 11. 2025 16.09
Kaj vse tlači to ubogo zemljo !
ODGOVORI
0 0
Delavec_Slo
28. 11. 2025 16.02
+1
In kake veze ima tole s slovenijo!
ODGOVORI
1 0
