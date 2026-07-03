Vzgojiteljice naj bi otroke zapirale v stranišča in pralne stroje

Policija v Bengaluruju je aretirala delavko v otroškem varstvu zaradi suma zlorabe otrok v dnevnem centru, namenjenem otrokom zaposlenih v tehnološkem podjetju Capgemini. Proti petim zaposlenim je sprožila kazenski postopek, hkrati pa napovedala nove aretacije, poroča BBC.
Do aretacije varuške je prišlo po objavi videoposnetkov, na katerih naj bi zaposlene jokajoče malčke fizično in psihično zlorabljale. Po navedbah preiskovalcev naj bi otroke zapirale v stranišča in pralne stroje ter jih škropile z vodo iz bideja, da bi jih utišale.
Preiskavo je sprožila anonimna prijava enoti za zaščito otrok, ki je pristojnim posredovala tudi posnetke domnevnega nasilja. Uradnik za zaščito otrok je ugotovil, da naj bi se zlorabe dogajale v prostoru brez videonadzora, kar je dodatno otežilo nadzor nad dogajanjem.
Policijski komisar Seemant Kumar Singh je za BBC potrdil, da so aretirano osumljenko že poslali v pripor. Zaslišali so tudi še dve drugi negovalki.
Podjetje Capgemini je medtem začasno zaprlo vrtec v svojem kampusu Brookfield. V izjavi je poudarilo, da sta zdravje in varnost zaposlenih ter njihovih družin njegova glavna prednostna naloga ter da v celoti sodeluje s preiskovalnimi organi.
Vrtci v Indiji za razliko od šol nimajo enotne državne regulative, temveč delujejo po različnih lokalnih pravilih, katerih izvajanje je pogosto pomanjkljivo. Preiskavo je začela tudi Nacionalna komisija za varstvo otrokovih pravic, ki bo center obiskala v petek.
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