Vzgojiteljice naj bi otroke zapirale v stranišča in pralne stroje

Policija v Bengaluruju je aretirala delavko v otroškem varstvu zaradi suma zlorabe otrok v dnevnem centru, namenjenem otrokom zaposlenih v tehnološkem podjetju Capgemini. Proti petim zaposlenim je sprožila kazenski postopek, hkrati pa napovedala nove aretacije, poroča BBC.

Do aretacije varuške je prišlo po objavi videoposnetkov, na katerih naj bi zaposlene jokajoče malčke fizično in psihično zlorabljale. Po navedbah preiskovalcev naj bi otroke zapirale v stranišča in pralne stroje ter jih škropile z vodo iz bideja, da bi jih utišale.

Preiskavo je sprožila anonimna prijava enoti za zaščito otrok, ki je pristojnim posredovala tudi posnetke domnevnega nasilja. Uradnik za zaščito otrok je ugotovil, da naj bi se zlorabe dogajale v prostoru brez videonadzora, kar je dodatno otežilo nadzor nad dogajanjem.