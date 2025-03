Vzhod Kitajske v primežu snežnih neviht in rekordne vročine

Minuli konec tedna so vzhod Kitajske prizadele tako snežne nevihte kot rekordna vročina. Prebivalci ene od provinc so se tako borili z velikimi količinami snega, medtem ko so lahko njihovi sosedje uživali v poletnih temperaturah.

Snežne nevihte so v nedeljo zajele vzhodnokitajsko provinco Šandong. Na nekaterih območjih je zapadlo do 13 centimetrov snega, poroča Global Times. Prebivalci so se tako na prosto podali zaviti v debele plašče in obuti v škornje, fotografije s tega območja pa prikazujejo tudi delavce, ki s cest odmetavajo sneg. Mestne oblasti so zaradi nevarnosti poledice in snežnih neviht izdale dve rdeči opozorili, več okrožij pa je za ponedeljek odpovedalo pouk. Moten je bil tudi promet, zamude so zabeležili na številnih železniških progah.

Povsem drugače pa je bilo v Šanghaju, ki je od Šandonga oddaljen slabih 650 kilometrov. Mesto s skoraj 25 milijoni prebivalcev je namreč po poročanju Global Timesa zabeležilo najbolj vroč začetek marca v več kot 150 letih. Po tem, ko so temperature že v soboto dosegle nov rekord v začetku marca, so se v nedeljo dvignile še višje. Takrat so izmerili 28,5 stopinje Celzija. Prebivalci so seveda nenavadno visoke temperature izkoristili. V poletnih oblačilih so se zgrnili na prosto, kjer so uživali v sladoledu in soncu, otroci pa so čofotali po fontanah.

