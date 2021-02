Vzhodno obalo ZDA je zajel snežni vihar

Do ponedeljka popoldne po lokalnem času je v delih New Jerseyja in Pensilvanije zapadlo 48 centimetrov snega, v New Yorku pa 43. V New Jerseyju in New Yorku so zaradi slabih vremenskih razmer razglasili izredno stanje. Ameriška meteorološka služba je sicer napovedala, da se vihar pomika proti severu. Prebivalci vzhodne obale ZDA lahko v prihodnjih dneh pričakujejo sunke vetra s hitrostjo do 80 kilometrov na uro, poroča BBC.

Nevihta je v večjih mestih, kot je New York, ustavila otežila cestni promet. Župan mesta Bill de Blasioje izdal ukaz, ki omejuje nenujna potovanja, šole pa bodo v torek zaprte. Brez elektrike je ostalo več tisoč odjemalcev.

"To je nevarna situacija. Pričakujte zapore," pa je že v ponedeljek napovedal guverner zvezne države New York Andrew Cuomo. V zvezni državi New Jersey pa je guverner Philip Murphy zaustavil vse avtobusne in železniške povezave.