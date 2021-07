Vzpenjajoča se kitajska velesila je ekonomski čudež v zatonu

Realisti, kot je John Mearsheimer, ne dvomijo, da če bo Kitajska še naprej ekonomsko rastla in se modernizirala, bo vsaj ta predel Azije kmalu postal prizorišče vse več – in vse nevarnejših – konfliktov, ki bi lahko prerasli v svetovno vojno. Vsaka velesila želi hegemonijo, vztraja Mearsheimer, saj je to edini način, da se zavaruje pred morebitno malignimi namerami ostalih. In varnost je po t. i. stoletju ponižanja, ki ga je nemočna Kitajska izkušala od sredine 19. do sredine 20. stoletja, gotovo visoko na njeni agendi. Težava je, da obstoječi ameriški hegemon nikakor ne bo sedel križem rok, ko se bo vzpenjajoči kitajski potegoval za ta pomembni položaj. Verjetnost svetovne vojne, začenši z regionalnim konfliktom med Kitajsko ter Tajvanom in Japonsko, ki sta v zavezništvu z ZDA, bo zato visoka in naraščajoča.

Drugi politični znanstveniki, ki so manj pesimistični glede mednarodnih odnosov kot John Mearsheimer, nas tolažijo, da ta scenarij ni niti neizbežen niti ne nujno verjeten. Kitajska je navsezadnje močno ekonomsko integrirana v svetovni kapitalistični red, posebej z demokratično Evropo in Ameriko. Bo res tvegala, da s konflikti in vojno izgubi vse te zanjo izrazito koristne tržne povezave? Še več, če so kitajski vodje racionalni, kot predpostavlja Mearsheimer, bi skoraj morali predvideti, da bodo s svojim poskusom doseganja hegemonije najverjetneje izzvali resno vojno, ki bo Kitajski močno škodovala, saj bo na koncu najverjetneje neuspešna. (ZDA in njene demokratične zaveznice imajo trenutno pod svojim pasom okoli 60 odstotkov svetovnega BDP, Kitajska z morebitnim ruskim zavezništvom zgolj 20 odstotkov.) Navsezadnje nas, vključno s kitajskimi politiki, zgodovinski spomin opominja, da so bili vsi vzpenjajoči hegemoni v preteklih dveh stoletjih, z izjemo ZDA, bridko poraženi (Napoleonska Francija, imperialna Nemčija, nacistična Nemčija, imperialna Japonska in Sovjetska zveza).

Toda stopimo korak nazaj. Implicitna predpostavka, ki jo imata obe strani v razpravi, je, da bo Kitajska še naprej ekonomsko rasla in se razvijala. Trenutno je namreč še vedno le delno razvita država s srednjim dohodkom, ki ima sicer zaradi ogromnega prebivalstva ogromen celokupni BDP, njen BDP na prebivalca, upoštevaje pariteto kupne moči, pa je le malenkost nad srbskim ali makedonskim in znaša zgolj 50 odstotkov slovenskega in 30 odstotkov ameriškega. V razvpiti debati z Jordanom Petersonom leta 2019 je Slavoj Žižek mimogrede špekuliral, da to mogoče za Kitajsko ne bo nikakršen problem in da bo hitro presegla razvite države in se celo približala najrazvitejšim. Navsezadnje, pravi Žižek, Kitajska ni zgolj navadna, dolgočasna kapitalistična ekonomija z liberalno demokracijo, marveč novi eksperimentalni državni kapitalizem s komunistično diktaturo. Mar ni možno, da je tak režim ekonomsko – sploh na dolgi rok – veliko spretnejši kot anarhični kapitalistični trg in počasna demokracija?