Vzpon Kitajske in mednarodni odnosi v 21. stoletju

Kitajska s pobudo En pas, ena cesta išče prostor za investiranje obsežnih akumuliranih virov in materialnih zmogljivosti ter poskuša ohraniti visoko gospodarsko rast. Na takšen način se na Kitajskem utrjuje hegemonija komunistične partije in v zadnjih treh desetletjih iz­oblikovanega kapitalističnega razreda, ob tem pa Kitajska povečuje lasten vpliv v številnih državah prek močne ekonomske prisotnosti. Nikakor pa ne gre spregledati, da je Kitajsko odpiranje navzven tudi odgovor na med­narodne pritiske, predvsem v odnosu do ZDA, ki že vsaj dobro desetletje – od mandata Baracka Obame in premika k Aziji – vidijo v Kitajski ključnega izzivalca lastne mednarodne hegemonije.

Pobuda En pas, ena cesta predstavlja poskus povečevanja gospodarske moči Kitajske in način zagotavljanja stabilnih trgovinskih povezav vzdolž nekdanje svilne poti. Celoten projekt temelji na velikih infrastrukturnih projektih – izgradnji cest, železnic, mostov, pristanišč itd. –, pri katerih imajo kitajska podjetja prednost. To pobudo je treba razumeti predvsem (a ne zgolj) v kontekstu krepitve regionalnega in medcelinskega povezovanja in odpiranja poti za kitajski kapital v drugih državah. Kitajska v bistvu želi okrepiti lastni kapital in izkoristiti priložnosti globalnega kapitalizma, pri čemer velja spomniti, da je šele uvajanje kapitalizma v zadnjih štirih desetletjih omogočilo takšen ogromni mednarodni infrastrukturni projekt. Pobuda je postala možna šele kot posledica ogromne akumulacije kapitala na Kitajskem.

Ta pobuda, ki temelji na množici infrastrukturnih projektov, naj bi spodkopavala "mednarodni sistem" in tudi globalno varnost, zato so se Nato in države v skupini G7 odzvale na "grožnjo" Kitajske. Na prvem vrhu Nata, na katerem je prisostvoval novi ameriški predsednik Joe Biden so bili zelo jasni – ZDA bodo ponovno prevzele vodilno vlogo v Natu, poenotenje notranjih vrst pa bo potekalo predvsem v odnosu do Kitajske. Kitajska predstavlja "sistemski izziv" za Nato predvsem zaradi širitve gospodarskega vpliva Kitajske. Na zasedanju skupine G7 so ravno tako veliko časa posvetili "kitajski nevarnosti". G7 naj bi kot odgovor na projekt En pas, ena cesta ponudil državam novi globalni infrastrukturni program, ki naj bi bil bolj "pravičen" od kitajskega projekta.

Gre za zelo pomenljivo izjavo – gospodarski razvoj Kitajske pomeni nevarnost za vojaško zavezništvo in imperialistično organizacijo. Toda, zakaj naj bi gospodarska pobuda pomenila nevarnost za Nato? Nato je od samega začetka predstavljal predvsem militaristični okvir ekspanzije ameriškega kapitala po drugi svetovni vojni in notranjo in zunanjo obrambo pred možnostjo revolucije in odprave kapitalizma. Toda, tokrat bi bilo zmotno domnevati, da Nato ščiti pred odpravo kapitalizma, kajti Kitajska in njena pobuda En pas, ena cesta predstavljata predvsem poskus povečanja gospodarske moči Kitajske, katere razcvet v zadnjih treh desetletjih je posledica specifične mešanice kapitalizma, načrtovanja in enopartijske države. Kitajska je primer, da je kapitalizem najbolj produktiven in uspešen, ko temelji na načrtovanju in ne na prostem trgu. V tem kontekstu je povsem logično, da se je Nato odzval, kajti kitajska pobuda predstavlja nevarnost za ekonomsko moč ZDA in zahodnega kapitala, katerega podpornik in zaščitnik je Nato bil že od samega nastanka. Gre za zaščito imperialističnih in kapitalskih interesov ZDA in njenih zaveznic.