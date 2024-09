Vzpon na prepovedane 'nebeške stopnice': aretirali 14 ljudi

4000 kovinskih stopnic Haiku, ki jih je zgradila ameriška mornarica med drugo svetovno vojno in so bile kmalu zatem zapuščene, privlači turiste na Havajih. So lepe, a izjemno nevarne, opozarjajo oblasti.

Haiku stopnice, včasih imenovane "stopnice v nebesa", so bile leta 1987 zaprte za javnost. Toda družbeni mediji so neverjetni destinaciji prinesli slavo, saj so neustrašni uporabniki YouTuba in Instagrama navdušeni nad čudovitimi razgledi z vrha 2800 metrov. Do njih vodi pot, pri kateri se včasih zdi, da stopnice izginjajo v megli. Priljubljena, a prepovedana točka se nahaja se v oddaljenem predelu Kaneohe, do stopnic pa lahko turisti pridejo le z nevarnim pohodom. Kot opozarjajo oblasti, je neverjetno nespoštljivo in egoistično, da se kdorkoli vzpenja po prepovedanih stopnicah.

Vzpon je nedovoljen zaradi varnosti ljudi in zaradi varstva naravnih virov, poudarjajo. Kot je opozoril Jason Redulla, vodja havajskega oddelka za ohranjanje in uveljavljanje virov, se lahko zgodi, da se kdo zaradi neupoštevanja navodil poškoduje ali ubije, poroča CNN.

Prejšnji teden so tako aretirali 14 ljudi, ki so se kljub opozorilom in prepovedim povzpeli po znamenitih stopnicah. Kot svari Redulla, je to težko mesto za reševanje – če se kdo poškoduje ali potrebuje pomoč, bo lahko na to čakal dolgo. Vsi, ki bi se radi povzpeli po teh stopnicah morajo tako razmisliti morajo o posledicah, je pozval.