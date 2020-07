Vzpon QAnona na ameriški desnici

V sporočilu za javnost so navedli, da je ukrep " del njihovih prizadevanj za omejevanje vedenja, ki bi lahko imelo škodljive posledice tudi v resničnem svetu ". Tako so v zadnjih tednih zaradi usmerjenega nadlegovanja že ugasnili več kot 7.000 računov, povezanih z gibanjem. Nehali bodo priporočati vsebino, ki jo razširjajo pristaši gibanja, kar naj bi vplivalo na okoli 150.000 računov na omrežju. Prav tako bodo blokirali spletne naslove, povezane s QAnon, da jih ne bo več mogoče razširjati prek tvitov. S tem naj bi skušali ustaviti razširjanje lažnih informacij, ki spodbujajo nevarno vedenje. Zvezna policija FBI je že lani gibanje označila za možno domačo teroristično grožnjo.

QAnon je obsežna zbirka navideznih razkritij in napovedi, ki se je zarodila na internetu, najprej na obrobni spletni oglasni deski 4chan, nato se je preselila na še bolj zakotno 8chan, ki se zdaj imenuje 8kun. Anonimna oseba, ki se predstavlja kot Q, po prepričanju njenih sledilcev pa naj bi šlo za visokega vladnega uradnika z dostopom do najbolj zaupnih podatkov, je začela objavljati "drobtinice", kot sledilci imenujejo kratke zapise, nekakšno kombinacijo napovedi in ugank. Sporočila so polna simbolike, za njihovo razlago pa nastajajo številni videoposnetki, v katerih Anonovci (Anon je skrajšava besede anonimni) drug drugemu pojasnjujejo, kaj jim Q želi sporočiti.

To je v treh letih preraslo v virtualni kult in se počasi začelo precejati v volilno bazo ameriške desnice, vedno dojemljivo za obskurne teorije zarot. Poleti 2018 so se na Trumpovih zborovanjih začele pojavljati črke Q, v Tampi na Floridi so bile že v ospredju množice pod govorniškim odrom. Vendar je takrat Bela hiša preventivno sporočila, da predsednik " obsoja in se odreka vseh skupin, ki spodbujajo nasilje, in zagotovo ne podpira skupin, ki bi podpirale takšno vedenje ". Hkrati je Trump več kot 160-krat tvitnil objave, povezane s QAnon. Njegov sin Eric pa je na Instagramu objavil veliko sliko Q. " Nihče v vladi ni javno podprl gibanja, toda zdi se, da so bili hkrati pripravljeni pomežikniti in pokimati ter jih spodbuditi, " je prepričan View

Politično ozračje seveda močno oblikujejo sporočila iz Bele hiše, ki načrtno rušijo institucije demokracije, vsak upor proti predsedniku pa označijo za delovanje "globoke države". Ta je osrednji povezovalni element tudi v kozmosu QAnon, zaradi njenih posegov ne bi smeli zaupati skoraj ničemur. Njihova vseobsežna teorija je uspela povezati tako različne dogodke, kot sta pojav Islamske države in atentat na Johna Kennedyja . Veliko sledilcev Q-ja je prepričanih, da je Kennedy moral umreti, ker je hotel razkriti obstoj globoke države in njene skrivne vlade. Hkrati se med njimi širi povsem nasprotna zamisel, da je Kennedy živ in da je bil atentat le slepilo, saj ga je globoka država umaknila v ilegalo, kjer se pripravlja na prevzem oblasti v vladi sveta.

Po štetju organizacije Media Matters, ki spremlja delovanje konservativnih medijev, je več kot šestdeset sedanjih in nekdanjih kandidatov za kongres podprlo ali razširjalo teorije gibanja QAnon, pri čemer je 61 republikancev, dva sta demokrata, eden libertarec, dva pa neodvisna. Štirinajstim se je uspelo prebiti skozi strankarske volitve in bodo jeseni na glasovnicah za kongres. Nekateri se sedaj odmikajo od svoje prejšnje podpore gibanju ali o njej nočejo več javno razpravljati. Toda po besedah Joanne Miller , ki se na univerzi Delawara ukvarja s politično psihologijo in teorijami zarote, je " nekaj v tem političnem trenutku, kar spodbuja tovrstne kandidature ".

Anonovci so se hitro pridružili protestom proti lokalnim vladam v ZDA, ki so skušale s strogimi ukrepi upočasniti pandemijo.

Po osrednji qanonovski teoriji zarote so tudi streli naRonalda Reagana prišli po ukazu globoke države, vsi predsedniki za njim pa so bili njeni agentje. Z izjemo seveda Trumpa, tega je izbrala vojska, da bi ji pomagal razkriti delovanje skrivne elite. Ta se je odzvala z njegovim rušenjem, prek medijev, ki jih nadzoruje, so ga obtožili sodelovanja z Rusijo, ko to ni uspelo, so ga skušali odstaviti z ukrajinsko afero. Toda kljub vsem naporom Trump zmaguje, Q pa s svojimi razkritji neti javnost, da bo pripravljena na "vihar", trenutek, ko bodo voditelji globoke države priprti in poslani v Guantanamo. Spisek pripadnikom zlovešče elite se ves čas daljša. Na njem sta Hillaryin Bill Clinton, pa Barack Obama, celo igralec Tom Hanks in slovita Oprah Winfrey. Vsi naj bi končali v Guantanamu. Končni cilj pa je zrušenje Georgea Sorosa. Ali vplivne družine Rothschilds. Ali tajne združbe Iluminati ...

Nevarnost nasilja

Zamisel viharja je nastala po fotografiranju Trumpa s skupino visokih vojaških oficirjev oktobra 2017. Predsednik je takrat dejal: "Veste, kaj to pomeni? Morda gre za zatišje pred viharjem." Kmalu zatem so se pojavila prva sporočila Q-ja, v katerih je najavil, da je predsednik namigoval na množične aretacije, ki bodo za vedno obglavile globoko državo. Te naj bi prišle v bližnji prihodnosti, nekatere napovedi so celo omenjale datume, kdaj bo kdo aretiran, ko se ni ničesar zgodilo, je Q vedno našel razlog, zakaj so jih morali odložiti, a vedno zagotavlja, da ima Trump položaj trdno v rokah.