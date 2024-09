'Vzporedne nezakonite institucije lokalne samouprave so bile zaprte'

Srbska agencija Tanjug poroča, da oboroženi policisti tudi danes varujejo omenjene urade, da pa so sicer razmere na severu mirne.

Natova misija na Kosovu (Kfor) je na mostu čez reko Ibar v Mitrovici, ki srbsko manjšino ločuje od albanske večine, sicer okrepila prisotnost, a so pozneje pojasnili, da so to storili v okviru rednega usposabljanja, navaja lokalni portal Kossev.

Posebne enote kosovske policije so petkove racije izvedle na občinskih uradih v Leposaviću, Mitrovici, Zvečanu in Zubinem potoku. Po navedbah Tanjuga je policija med drugim vdrla tudi v prostore kliničnega centra v Mitrovici, urada za Kosovo in Metohijo ter enega od centrov za socialno delo.

"Vzporedne nezakonite institucije lokalne samouprave, ki so delovale po direktivah Srbije ter kršile ustavnost in zakone Republike Kosovo, so bile zaprte," je v izjavi dejal kosovski minister za lokalno upravo Elbert Krasniqi, ravnanje policije pa je v soboto podprla tudi predsednica Osmani.

V izjavi za portal Radio Slobodna Europa je dejala, da te uradi kršijo ustavnost in zakone Kosova, zato da je operacija varnostnih organov za "razširitev suverenosti" legitimna.

Nasprotnega mnenja je Vučić, ki je ob robu globalnega varnostnega foruma Globsec v Pragi dejal, da ne razume namena oblasti v Prištini. "Zasedeš sobo ali stavbo in se čez deset dni umakneš, kaj pa potem? (...) Kaj si dosegel, kaj si naredil?" je vprašal.

EU in Nato sta glede poteze izrazila razočaranje nad pomanjkanjem usklajevanja med kosovskimi varnostnimi organi in mednarodnimi partnerji.