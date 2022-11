Vzrok balonarske nesreče naj bi bil prehiter spust

Kot poročajo avstrijski mediji, se je včerajšnja balonarska nesreča v avstrijskih Alpah neuradno zgodila zaradi malomarnosti pilota. Ta naj bi se med poletom odločil za pristanek na travniku ob kraju Untereck, a se je prehitro spustil proti tlom. Ob tem so s košare padli štirje potniki, med njimi tudi pilot in kopilot. Zaradi padca so se poškodovali vsi, 33-letni pomožni pilot in 60-letni potnik huje.