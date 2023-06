Vzrok za tragično nesrečo napaka v signalizaciji?

Kot smo že poročali, je v trčenju dveh potniških vlakov in tovornega vlaka v vzhodni zvezni državi Odisha umrlo najmanj 288 ljudi, več kot 1100 je bilo ranjenih. Na prizorišče nesreče so po besedah glavnega državnega sekretarja Pradeepa Jene poslali več kot 200 reševalnih vozil ter več sto zdravnikov, medicinskih sester in reševalcev. Rešili so vse ujete in ranjene potnike, a še ni jasno, kako hude so poškodbe tistih, ki so jih odpeljali v bolnišnice, poroča britanski BBC.

Modi, ki je obiskal tudi poškodovane v bolnišnici, je nesrečo označil za "boleč dogodek". " Ne moremo vrniti tistih, ki smo jih izgubili, vendar je vlada z družinami v njihovi žalosti. Ta incident je za nas zelo resen ... Kdor koli bo spoznan za krivega, bo strogo kaznovan ," je dejal. Obljubil je, da bodo temeljito preiskali nesrečo in da bo njegova vlada storila vse za zdravljenje tistih, ki so bili ranjeni v njej.

Je bila kriva napaka v elektronskem signalno-varnostnem sistemu?

Petkovo trčenje treh vlakov blizu mesta Balasore v zvezni državi Odisha, po katerem se je iztirilo več vagonov, velja za najbolj smrtonosno železniško nesrečo v Indiji v tem stoletju. Izvršni direktor indijskih železnic Amitabh Sharma je pojasnil, da se je iztirilo deset do 12 vagonov potniškega vlaka. Nekaj razbitin je padlo na drugo progo, vanje pa je trčil drugi potniški vlak, pri čemer so se iztirili trije vagoni tega vlaka. Po poročanju medijev je nekaj potniških vagonov, ki so se iztirili, trčilo v tovorni vlak.

Indijski minister za železnice Ashwini Vaishnaw je danes sporočil, da so že identificirali vzrok in odgovorne za tragično nesrečo. Podrobnosti ni navedel, povedal je le, da je vzrok nesreče povezan s "spremembo", ki je nastala na elektronskih signalno varnostnih napravah. "Kdo je to storil in kako se je to zgodilo, bo znano po preiskavi."

Na potniških vlakih, vpletenih v nesrečo, naj bi bilo sicer skupno približno 2000 potnikov.