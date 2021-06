Vzrok zrušenja stavbe na Floridi še ni znan, kroži več teorij

Večnadstropna stanovanjska stavba se je v Miamiju zrušila čez noč. Nenadoma, domnevno brez opozorilnih znakov. Vzrok tragedije še ni znan, zaokrožilo pa je že nekaj teorij o možnih vzrokih zrušenja. Ali je šlo za popuščanje nosilnih stebrov, mogoče je kriva bližina morja, ali tudi pogrezanje tal, pa bo pokazala uradna preiskava.

Stanovanjska stavba, ki se je v četrtek zgodaj zjutraj zrušila na jugu Floride, je pod sabo pokopala vsaj štiri ljudi, 159 pa jih še vedno iščejo. Medtem ko se iskanje preživelih nadaljuje, pa se vsi sprašujejo, kaj se je zgodilo, da se je stavba zrušila. Uradniki so zahtevali nujno preiskavo, potem ko so gradbeni inženirji dejali, da je brez analize težko določiti razlog. Lokalni gradbinci so zanikali, da bi bila stavba v slabem stanju, kar so v zadnjih dneh poudarjali predvsem okoliški prebivalci. Odvetnik podjetja, ki je lastnik stavbe, Kenneth Direktor, pa je dejal, da je prezgodaj za špekulacije. Stavba je po njegovih besedah ​​v zadnjih nekaj mesecih prestala vrsto pregledov. "Nič podobnega ni bilo mogoče predvideti," je dejal, saj je v zadnjem času edini poseg na stavbi bil popravilo strehe."Enostavno ni razloga, da bi se ta stavba kar tako porušila, razen če nekdo dobesedno izvleče nosilne stebre ali odpre ali stori kaj podobnega," je dejal župan Charles W. Burkett. "Izvajali so dela na strehi, vendar taka dela niso nič nenavadnega," je dodal vidno pretresen.

Konkretnega odgovora še nekaj časa ne bodo dobili, so pa nekateri strokovnjaki postavili različne teorije. "Ta zrušitev je klasičen primer nesreče, ko se poruši nosilni steber. Stavbo drži niz stebrov, in če stebri popustijo, se vse poruši," je dejal Kit Miyamoto, gradbeni inženir in predsednik kalifornijske komisije za potresno varnost. Strokovnjaki, ki skušajo razumeti katastrofo, so se lotili tudi analize vpliva bližine morja in slane vode. Tako Miyamoto kot tudi Greg Batista, strokovnjak za vzdrževanje betonskih konstrukcij, poudarjata pomen položaja stavbe na morski obali. Slana voda, ki prodira v armirani beton, namreč vodi do pospešenega nastajanja rje in poslabšanja konstrukcije."Na obali sem videl na stotine stavb, ki imajo resne težave," je dejal Batista. "Če se jih pravilno ne vzdržuje, se zgodi podobna tragedija."

V četrtek je USA Today prvi poročal o študiji, objavljeni lani, ki je pokazala, da se je porušena stanovanjska stavba - za razliko od drugih stavb okoli nje - med letoma 1993 in 1999 - ugreznila za približno dva milimetra na leto. V študiji po letu 1999 z meritvami niso nadaljevali, zato ni jasno, ali se je stavba še naprej pogrezala. Toda Shimon Wdowinski, soavtor študije in profesor na okoljskem inštitutu na Mednarodni univerzi na Floridi, je opozoril, da njegove raziskave ne morejo neposredno nakazovati na vzrok zrušitve.

Na neposredno vprašanje, ali bi pogrezanje tal lahko pripomoglo k zrušenju, je Wdowinski dejal, da še vedno ni dovolj informacij, da bi odgovorili na to vprašanje. "Če se celotna stavba pogreza z enako hitrostjo, potem ne. Če pa se samo en del stavbe pogreza, drugi pa ne, to lahko povzroči nekaj napetosti in pride do razpok," je dodal. Kobe Carp, član Ameriškega inštituta za arhitekte, je na to teorijo odgovoril, da bi stanovalci, če je res prišlo do ugrezanja, znake le-tega prepoznali."Ljudje v stavbi bi videli razpoke na tleh, miza ne bi bila ravna, stvari bi se kotalile. Vidne bile tudi razpoke v stenah," je dejal Karp. Toda ni še znano, ali so se stanovalci s podobnimi težavami res srečali, podrobnejša preiskava bo razkrila vse podrobnosti.