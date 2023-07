Novi šotori v beloruskem opuščenem oporišču: so se utaborili pripadniki Wagnerja?

Posnetki podjetja Planet Labs PLC razkrivajo, da je bilo v zadnjih dveh tednih v nekdanji vojaški bazi, 21 kilometrov od mesta Osipoviči, postavljenih več deset štorov. Za razliko od fotografije iz 15. junija so na posnetkih vidni belo-zeleni šotori, postavljeni v več ravnih linijah. Pri BBC-ju so ocenili, da so postavili več kot 300 objektov.