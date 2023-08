Kdo so bili potniki na pogubljenem letalu?

Urbana legenda je vedno pripovedovala, da skrivni recept za slavno kokakolo hkrati pozna le peščica zaposlenih, ki nikoli ne potujejo z istim letalom, za primer, da bi to strmoglavilo. Prav to pa naj bi torej storil sam vrh najemniške vojske Wagner – vsi naj bi sedli na isto letalo, in to na nebu Rusije, ki so se ji pred dvema mesecema zaradi poskusa upora hudo zamerili. Na seznamu potnikov pogubljenega letala, kot ga je objavila ruska zvezna agencija za zračni promet, so namreč poleg soustanoviteljev Jevgenija Prigožina in Dmitrija Utkina še Prigožinov dober prijatelj Valerij Čekalov, odgovoren za logistiko, pa veterana vojn v Čečeniji in Siriji, Jevgenij Makarjan in Sergej Propustin, ter še dva druga Wagnerjevca.

Na zasebnem letalu Embraer, ki je bilo v lasti Jevgenija Prigožina, v sredo pa je strmoglavilo na poti od Moskve do Sankt Peterburga, so bili trije člani posadke in sedem potnikov. Na seznamu, ki ga je po strmoglavljenju objavila ruska zvezna agencija za zračni promet Rosavijacija, so bila imena: pilot Aleksej Levšin, kopilot Rustam Karimov, stevardesa Kristina Raspopova in potniki Dmitrij Utkin, Valerij Čekalov, Jevgenij Makarjan, Sergej Propustin, Nikolaj Matušev in Aleksander Totmin ter že omenjeni Prigožin.

Dossier Center, ki ga financira izgnani kritik Kremlja Mihail Hodorkovski, je vzel pod drobnogled imena potnikov na seznamu. Kot pravijo, seznam vključuje dva najtesnejša Prigožinova sodelavca, tudi drugi potniki pa naj bi bili Wagnerjevi borci. Nacistični simboli na ustanovitelju Eden najvidnejših in hkrati najmanj videnih posameznikov, ki so se v Rusiji povzpeli na visoke položaje, je Dimitrij Valerijevič Utkin, o katerem smo že pisali tudi mi. Bil je namreč ustanovitelj zloglasne skupine Wagner. Utkin, veteran prve in druge čečenske vojne, je v ruski vojski prišel do čina podpolkovnika. Bil je poveljnik ene od specialnih enot Glavnega obveščevalnega direktorata (GRU). Potem ko je zapustil vojsko, je leta 2013 začel delati za skupino Moran Security, zasebno pogodbeno podjetje, ki so ga ustanovili nekdanji ruski vojaki in se ukvarja z usposabljanjem na področju računalniške varnosti, deluje pa zunaj meja Rusije. Podjetje je v Hongkongu sodelovalo pri ustanovitvi Slovanskega korpusa, katerega naloga je bila "zaščita naftnih ploščadi in naftovodov" med sirsko državljansko vojno. V Sirijo se je odpravil tudi Utkin. Ruska Zvezna varnostna služba (FSB) je nato aretirala več članov korpusa zaradi "nezakonitih najemniških dejavnosti".

Omemba skupine Wagner datira v leto 2014, ko so se skrivnostni pripadniki paraenot v času upora proti majdanski revoluciji v Kijevu pojavili v regiji Lugansk na vzhodu Ukrajine. Ime izvira iz Utkinovega klicnega znaka "Wagner". Izbira imena naj ne bi bila naključna, saj je znano, da je bil nacistični voditelj Adolf Hitler velik ljubitelj skladatelja Richarda Wagnerja, Utkin pa naj bi si vzdevek nadel zaradi svoje pripadnosti neonacistični ideologiji. Na eni izmed redkih objavljenih fotografij Dimitrija Utkina so vidne tudi neonacistične tetovaže, simboli Waffen-SS.

Skupina Wagner je postala mreža plačancev, ki so bili povezani z rusko varnostno službo, čeprav je uradna Moskva zanikala povezave in trdila, da najemniška skupina uradno ne obstaja. Kot piše Dossier, je bil Utkin pri Wagnerju odgovoren za poveljevanje in bojno pripravo. Nekateri menijo, da je bil prav Utkin dejanski vojaški vodja Wagnerja, ne pa Prigožin, za katerega pravijo, da je s svojimi slikovitimi nastopi za javnost predstavljal predvsem "piarovsko" figuro. Utkina je zaradi bojevanja v Ukrajini leta 2014 odlikoval prav ruski predsednik Vladimir Putin. Logist Čekalov, telesni stražar Makarjan Naslednje ime na objavljenem seznamu potnikov je Valerij Čekalov. Gre za Prigožinovega dolgoletnega sodelavca in enega izmed njegovih najtesnejših prijateljev. Prigožina so klicali "Putinov kuhar", ker je v svojih restavracijah prirejal večerje za ruskega predsednika in tuje državnike.

Njegovo podjetje Concord Catering je dobilo na stotine vladnih pogodb za šolsko hrano in delavce vlade, za ta projekt v Moskvi pa je bil zadolžen prav Čekalov. Ko so s šolarjev prešli na dobavo hrane ruski vojski, je Čekalov prevzel tudi to, prav tako je skrbel za vse Prigožinove "civilne" projekte v tujini – od geoloških raziskav in proizvodnje nafte do poslov v kmetijstvu, navaja Dossier. Za logistiko je skrbel tudi pri Wagnerju, povezan naj bi bil tudi s podjetjem Evropolis, ki naj bi plačevalo Wagnerjeve borce in nabavljalo orožje. Na seznamu Wagnerjevih borcev je bil tudi Jevgenij Makarjan. Plačancem se je pridružil marca 2016, prišel pa je iz policijskih vrst. Dossier se je dokopal do njegovega zaposlitvenega vprašalnika, kjer je navedel, da obožuje borilni veščini kudo in sambo ter da rad bere. "Makar" je z Wagnerjevci odšel tudi v Sirijo, kjer naj bi bil med spopadom z ameriškim letalom ranjen v levo nogo. Več virov ga je prepoznalo kot Prigožinovega telesnega stražarja, dodaja Kyiv Post.

Sergej Propustin, z vzdevkom Kedr, je bil veteran druge čečenske vojne. Wagnerju se je pridružil marca 2015, boril pa se je ob boku Kirila Tihonoviča z vzdevkom Čukča. Bil je pripadnik izvidniške enote, ki je Prigožinu priskrbela več osebnih stražarjev. Manj je znanega le o drugih dveh potnikih. Za Aleksandra Totmina Dossier piše, da je imel pri Wagnerju številko M-5534 in vzdevek Tot, Nikolaja Matuševa pa na seznamu Wagnerjevcev ni, pravijo. Je pa Nikolaj Matuševič, ki je član Wagnerja od januarja 2017 in je z Makarjanom služil v Siriji. Nesreča ali sestrelitev? V strmoglavljenju letala Embraer Legacy 600 je po podatkih ruskih oblasti umrlo vseh 10 ljudi na krovu. V sredo zvečer je letelo med Moskvo in Sankt Peterburgom, približno pol ure po vzletu pa je padlo na travnik v bližini vasi Kuženkino v regiji Tver.

Rosavijacija je po padcu letala objavila seznam potnikov in članov posadke ter zatrdila, da je bil na krovu tudi Prigožin. Ta je točno dva meseca pred nesrečo vodil upor proti ruskemu vojaškemu vrhu, nazadnje pa se je ustavil 200 kilometrov pred Moskvo in upor preklical. Putin je organizatorje upora takrat označil za izdajalce, ki so Rusiji zasadili nož v hrbet. Številni analitiki so ocenjevali, da se bo ruski predsednik Prigožinu maščeval.

Tudi Telegramov kanal, povezan s skupino Wagner, trdi, da je bilo letalo sestreljeno. Da za padcem letala stoji Putin, meni tudi Zahod. "Mislim, da se vsi zavedamo, kdo je vpleten," je dejal tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ruski predsednik Vladimir Putin se je oglasil dan po nesreči. Spomnil je na pomembno vlogo Wagnerjevcev na bojišču v Ukrajini in zatrdil, da to ne bo pozabljeno. Družinam umrlih je izrekel sožalje, Jevgenija Prigožina pa je označil za "nadarjenega poslovnega človeka".

(Domnevna) smrt Nekateri strokovnjaki pa pozivajo k previdnosti glede poročil o Prigožinovi smrti. Keir Giles, strokovnjak za Rusijo iz inštituta Chatham House, je tako opozoril, da je v zadnjem času "več posameznikov spremenilo svoje ime v Jevgenij Prigožin", s čimer naj bi šef Wagnerja želel prikriti svoja potovanja.

Tudi EU je danes posvarila pred špekulacijami o smrti Prigožina. "Komaj kaj, kar pride iz Rusije v teh dneh, je kredibilno. Videli smo poročila o strmoglavljenju letala, vendar pa to sami zelo težko preverimo in zato tudi težko komentiramo. Prav tako ne moremo špekulirati o posledicah domnevne smrti Prigožina za delovanje skupine Wagner po svetu," je dejal tiskovni predstavnik visokega zunanjepolitičnega predstavnika EU Peter Stano.

