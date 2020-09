Wall Street Journal: Hrvaška je 'poletni Ischgl'

Ameriški Wall Street Journal Hrvaško razglasil za "poletni Ischgl" - na začetku poletne turistične sezone je naša južna soseda odprla svoje meje, številni turisti so se nato med dopustovanjem okužili in virus prinesli ter razširili v svoji domovini.

"Hrvaška je bila ena redkih evropskih držav, ki je v maju število dnevnih primerov okužbe spravila na nič. Sedaj je postala primer, kako je poletni turizem sprožil drugi val, ki je zajel večji del celine," piše Wall Street Journal in Hrvaško poimenuje za "poletni Ischgl" - oziroma jo primerja z avstrijskim smučarskim središčem, ki je postalo vir številnih okužb po vsej Evropi.

Izpostavljajo, da je naša južna soseda, predvsem iz gospodarskih razlogov, odprla svoje meje že zgodaj poleti in začela privabljati tuje turiste, ki veljajo za temelj hrvaškega gospodarstva. Turisti so se na letovanju okužili in okužbo prinesli nazaj v domovino. Avtor izpostavlja tudi, da je hrvaška vlada dovolila odprtje restavracijam in klubom, ki so predvsem na obali privabili nemške študente, pa tudi zvezdnike, kot sta Beyonce in Jay-Z.

Navajajo 34-letno Italijanko Marejo Tejera, ki je dejala, da so bili klubi na jadranski obali polni ljudi, ki se niso držali osnovih ukrepov, kot sta varnostna razdalja in nošenje zaščitnih mask. "Ljudje so nam prijazno dejali, da ne rabimo nositi maske v njihovih barih ali trgovinah."Obenem citirajo direktorja hrvaškega Nacionalnega zavoda za javno zdravje, ki je sam priznal, da se je večina turistov na Hrvaškem okužila v klubih, barih in na zabavah. 26-letna Mirjam Hagmanniz Švedske, ki je letovala na Krku, pa je za Wall Street Journal dejala, da nihče ni nosil maske. "Bilo je vroče in nihče ni želel nositi maske. Vse je bilo kot pred pandemijo." sh

icon-expand Je Hrvaška postala poletni Ischgl? FOTO: Shutterstock